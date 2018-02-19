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Girişimcileri destekleme ödülü

Kalkınma Bakanlığı, Dünya Melek Yatırım Forumu'nun (WBAF) 2018 Dünya Kongresi'nde, Avrupa’nın girişimciliği destekleyen en iyi politikalar üreten bakanlığı seçildi. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı...

Girişimcileri destekleme ödülü

İSTANBUL (AA) - Kalkınma Bakanlığı, Dünya Melek Yatırım Forumu'nun (WBAF) 2018 Dünya Kongresi'nde, Avrupa’nın girişimciliği destekleyen en iyi politikalar üreten bakanlığı seçildi.
Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu WBAF'nin İstanbul'da yapılan dünya kongresinde, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, geleceğin liderlerini yetiştirmek üzere yazlık evini gençlere açtığı ve her yaz başarılı gençlerin liderlik yaz okulunda eğitim almasını sağladığı için WBAF 2018 büyük ödülüne layık görüldü.
Kongrede, Kalkınma Bakanlığı Avrupa’nın girişimciliği destekleyen en iyi politikalar üreten bakanlığı seçildi. Ödülü, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan aldı.

Kongrede, Dünya Bankasına bağlı Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) yan kuruluşu olan SME Finance Forum dünyanın KOBİ’leri destekleyen en iyi örgütü ödülüne sahip olurken, genç girişimciliği destekleme konusundaki ödül de dünya çapında yaklaşık 200 bin üyesi olan ABD merkezli Genç Liderler ve Girişimciler Derneğine (JCI) verildi.
Kadın girişimciliği konusunda ise Güneydoğu Avrupa’nın en iyi iş kadını rol modeli olarak Makedonya Ticaret Odası Başkanı Danela Arkovska, Avrupa’nın en fazla startupları destekleyen şehri olarak Portekiz'in Porto şehri ve Orta Avrupa’nın en iyi startup destekleme projesi olarak da Visegrad Devletler Grubu’nun Startup Campus projesi seçildi.

 

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Gyorge İvanovKalkınma BakanlığıWBAF 2018
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