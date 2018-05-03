Girişimcileri yatırımcılarla buluşturacaklar

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM) tarafından desteklenen girişimcileri, danışmanlık ve mentörlük hizmetleri eğitiminin ardından yatırımcıyla buluşturmayı amaçlayan "Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı (TechUP) Eskişehir 2018"in açılışı yapıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Öğrenci Merkezi Salon 2016'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için yenilikçi üretim, istikrarlı yüksek büyüme hedefleri doğrultusunda rekabet gücünün artırılması, Ar-Ge, patent ve ileri teknoloji sektörlerinde ilerleme, teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek milli üretime geçilmesi gerektiğini belirtti.

Çakacak, kentin rekabet gücünün "makine-metal sanayisi", "havacılık", "raylı sistemler", "gıda sanayisi", "seramik ve madencilikten" oluştuğunu anımsatarak, "Eskişehir kompresör, uçak motoru parçası ve dizel lokomotif üretiminde ulusal pazarın tamamına sahiptir. Bu ürünlerden Eskişehir'in aldığı payın artırılması için çalışılmalıdır." diye konuştu.

Eskişehir'de, Ar-Ge, yenilikçilik ve tasarım kültürünün yaygınlaştırılması, buna dayalı bir ekosistemin oluşturulması gerektiğini anlatan Çakacak, şöyle devam etti:

"Öncü sektörlerde girişimcilerin artması, mevcut girişimlerin hızlandırıcı programlarla büyümesi ve yatırım almalarının önündeki engellerin giderilmesi gerekmektedir. Bu amaca hizmet etmek üzere BEBKA tarafından TechUP Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı tasarlanmıştır. Girişimcilik ekosisteminde önemli bir açığı kapatmak üzere tasarlanmış olan programa başvurular bugün itibarıyla başlayacak. Başvurular arasından teknolojik yenilik, ürün, hizmet üreten Eskişehir'de faaliyet gösteren firmalar seçilecek ve 7 aylık hızlandırıcı programına alınacaktır. Programın son aşamasında yer alacak Girişimci Yatırımcı Buluşması ile firmalar yatırımcı önüne çıkarak, projelerini sunacak, yatırım almak için birbirleri ile yarışacaklardır."

AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan da Türkiye'nin, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi ve belirlenen ulusal hedeflere ulaşabilmesi için daha yoğun Ar-Ge faaliyetleri yürütmesi gerektiğini, söz konusu hedefin üniversitelerde üretilen bilginin katma değere dönüşmesiyle mümkün olacağını vurguladı.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de bölgedeki teknoloji tabanlı firmaların güçlendirilerek katma değerli üretime geçişin sağlanması amacıyla "Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı-TechUP" ile firmaların destekleneceğini belirterek, programın sonunda düzenlenecek Yatırımcı-Girişimci Buluşmaları ile firmaların yatırımcı karşısına çıkma imkanı bulacağını anlattı.

TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı'nın da katıldığı toplantının ardından programa destek olan girişimci firma temsilcilerine teşekkür plaketi verildi.