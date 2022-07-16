Girişimciliğe değer kattı ödülü kaptı

Türkiye’nin önde geleni ş insanlarının katıldığı lansmanda ekonomiye, turizme, yaşama değer katan iş insanlarına başarı plaketleri verildi. Bu kapsamda Bodrum Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte TOSYÖV Başkanı Osman Deveci’ye KOBİ’ler için yaptığı çalışmalar nedeniyle başarı plaketi verildi. Osman Deveci İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekilliği’nin yanı sıra çok sayıda iş insanı örgütünde çok önemli görevler üstlendi.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) başkanlığı görevine getirilen Osman Deveci ülkemizin ekonomik politikası ile ilgilenen kişilere ve özel girişimcilere, serbest meslek mensuplarına, özel ve kamu kesiminde çalışan yöneticilere hitap ediyor. Osman Deveci'nin ödülünü, KLT Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Kolat takdim etti.