Girişimcilik ekosistemine katkıya devam

Garanti BBVA tarafından 2019 yılında hayata geçirilen Garanti BBVA Partners Meetup serisi, yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor. Serinin bu ayki konuğu uluslararası alanda iş, sosyal, kültürel, medya ve teknoloji projelerine liderlik eden Balvinder Singh Power oldu. 18 Ocak’taki bu Meetup master class etkinliğinin konusu ise ‘Güven-Zor Zamanlarda Temel Liderlik Vasıfları’ idi.

Garanti BBVA’nın girişim hızlandırma platformu Garanti BBVA Partners’ın IE Business School iş birliği ile Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği Meetup serisi, yeni yıldaki ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Girişimcilerle farklı konu başlıkları altında buluşan bu master class etkinliklerinin, girişimcilerin bakış açısını geliştirmeleri ve işlerini büyütmelerine katkı sağlayacak güncel bilgiler edinmeleri kapsamında etki yaratması hedefleniyor.

Dijital ortamda katılımcıları ile buluşan yılın ilk etkinliğin konusu ‘Güven-Zor Zamanlarda Temel Liderlik Vasıfları’ oldu. Oturumda, halen içinde bulunduğumuz pandemi döneminin yarattığı belirsizlik ve zorlu anlarında çok faydasını görebileceğimiz kilit liderlik vasıfları tartışıldı. Bir çoğumuzun sıklıkla kullandığı fakat tam olarak anlamlandıramadığı Yıkıcı Yenilik kavramını daha iyi kavramak için ne yapabiliriz konusu da tartışılarak bunun gibi bir takım kavramların sürdürülebilir ve etkili sonuçlar elde etmek için nasıl uygulanabileceği konuşuldu.

Etkinliğin konuşmacısı ise BOOSTER Space Industries ve AERDRON'un Kurucu Ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Direktörü olan, dünyanın en büyük ve en güçlü start up ağlarından biri olan "The Founder Institute" de İş Danışmanı olarak da görev almış Balvinder Singh Power oldu. Powar, aynı zamanda IE Business School'da Yardımcı Profesör ve İşletme Mentoru ve Liderlik, Takım Yönetimi ve Motivasyon, İnovasyon Kültürü, Arabuluculuk / Çatışma Çözme Becerileri, Girişimcilik ve Yeni Ticari Uzay Endüstrisi üzerine oturumlar veren deneyimli bir eğitmen.

Garanti BBVA Partners, Meetup serisi ile 2021 yılı boyunca, farklı konu başlıkları ve konuşmacılar ile birçok katılımcıya erişmeyi planlanıyor.