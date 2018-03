Girişimcilik ile daha güçlü ekonomi LİYAKAT (Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği) ve Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi liderliğinde; Bornova Belediyesi ile Ege İhracatçılar Birlikleri (EİB) işbirliği, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)’nın teknik desteği ve PAŞA ÇİTFLİĞİ’nin co-sponsorluğunda bu yıl 5. gerçekleştirilen Girişim Kampüsü Proje’si ödül töreni gerçekleştirildi. Bu yıl 160 girişimci Girişim Kampüsü’ne başvurdu.

İzmir girişimcilik eko sisteminde yer alan, İzmir merkezli uzun soluklu tek yarışma olması açısından büyük önem taşıyan ve Türkiye'den 18 yaş üzerindeki herkese açık olan yarışma süreci öncesinde adaylarına verdiği girişimcilik eğitimi ve mentörlük desteği ile öne çıkan Girişim Kampüsü Proje’sinde ilk üç dereceye giren girişimci iş fikrine ve bir sosyal girişimcilik fikrine toplam 15.000 TL para ödül verildi.





Ege Bölgesinin en büyük girişimcilik proje yarışması Girişim Kampüsü Projesi’nin Swiss Otel Grand Efes’te gerçekleştirilen ödül töreni LİKAKAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berkay ESKİNAZİ, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Özlem Önder, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Sabri Ünlütürk, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreter Vekili Sena Gürsoy ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın açılış konuşmaları ile başladı.



Açılış konuşmalarından sonra başarılı girişimcilerden 2010 yılında 1K Kimya'yı kuran; HighGenic markasıyla silikonlu temizlik ürünleri, çok amaçlı temizleyiciler geliştirip üreten ve halen büyük ilgi gören, ürünleri Türkiye genelinde büyük market zincirlerinde satışa sunulan Sevginar Baştekin, TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri AŞ. Kurucusu olan ve 2004 yılında öğrenciyken kurduğu internet sitesi ile Türkiye’nin tarım alanındaki ilk iletişim, e-öğrenme, e-ticaret ağını hayata geçiren ayrıca çiftçilere yönelik akıllı tarım teknolojilerinin uygulama alanı Vodafone Akıllı Köy’ ü kurarak, kırsal yaşamı geleceğe taşımak için halen çalışmakta olan Tülin Akın ve 2017 KAGİDER Sosyal Girişimci Ödülünü alan Duygu Yılmaz başarı hikayelerini paylaştılar.



GİRİŞİMCİ ADAYLARINA PARA ÖDÜLÜ





Proje yarışması ve eğitim süreçlerinden oluşan ve Girişim Kampüsü Projesine katılan adaylara ilk aşamada Ege Üniversitesi İ.İ.B.F akademisyenleri tarafından girişimcilikle ilgili temel konularda eğitimler verildi. İkinci aşamada ise verilen bu eğitimlerin üzerine iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla uygulamaya yönelik workshoplar düzenlendi. Bu eğitimler sayesinde adaylar, gerçek hayatta uygulanabilir ve girişim ekosisteminde yer alan çeşitli kuruluşlarca desteklenebilir projeleri hayata geçirebildiler



Girişim Kampüsü proje süresi içinde iki aşamalı eleme sürecinden geçen ve final günü iş planlarını jüri üyelerine sunan adaylara jüri elemelerinden sonra ilk üç dereceye giren girişimcilik iş fikrine ve ve sosyal girişimcilik adına toplamda 15.000 TL para ödülü verildi.



Sosyal Girişimcilik Ödülünü Elden Ele Hayat Projesi ile Pınar Kelbaş, Birincilik Ödülünü Dünyanı Koru Projesi ile Fatih Durmaz, İkincilik Ödülünü Kargoa projesi ile Ömer Seven, Üçüncülük Ödülünü ise Sıcak-soğuk Kullanım Suyu Kombi Sirkülasyon Sistemi ve Bataryası projesi ile İskender Kostak kazandı.



GİRİŞİMCİLİK İLE DAHA GÜÇLÜ BİR EKONOMİ



Girişimciliğin daha güçlü bir ekonomik modelin oluşması için önemli bir yol ve kariyer planlama süreci olduğunu belirten ve ülkemizden ve dünyadan başarılı girişimci örneklerine konuşmasında yer veren LİYAKAT Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Eskinazi ‘5 yıldır yoğun çabalar ile gerçekleştirdiğimiz Girişim Kampüsü Projemizde, bir kez daha finale geldik. LİYAKAT Derneği olarak çocuk yaşta girişimcilik iş fikrini yerleştirmek, gençlerde ve kadınlarda girişimciliği teşvik etmek, önlerindeki bürokratik ve ekonomik engelleri kaldırarak, girişimcilerimizin iş ve istihdam yaratma potansiyelini ortaya çıkarmayı görev edinen bizler, bugün yeni girişimcileri ekonomiye kazandırma heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Girişimcilik; bugün ekonominin yeniden canlandırılması, yatırımların arttırılması, toplumun kaliteli yaşama ulaşmasının bir yolu. Hepsinden önemlisi ise bir kariyer planlama aracı. Hem kişisel kariyer planlama aracı, hem de yeni istihdam olanakları sunması açısından oldukça önemli bir süreç.

Biz de kurulduğumuz günden itibaren yeni girişimci iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve girişimcilerin önünün açılması, istihdam yaratılması konularında projeler geliştiriyoruz. Başta Girişim Kampüsü projemiz olmak üzere amacımız : daha güçlü bir ekonomik modelin oluşması. 5 yıldır aralıksız devam eden projemize bugüne kadar ülkemizin farklı bölgelerinden bine yakın proje başvurusu oldu. Her geçen yıl etki alanı büyüyen projemizin ortakları da artmakta. Bu süreçte bize destek veren bütün proje ortaklarımıza, jüri üyelerimize ve Girişim Kampüsü Projesine katılan büyün adaylara teşekkür ederim. Bu yıl Girişim Kampüsü projesi’nde Dereceye giren arkadaşlarımızı kutlarım. LİYAKAT Derneği adına Proje Lideri İlhan Başar’a ve proje ortağımız olan kurumların prpje liderlerine ve ekiplerine teşekkür ederim. Hiç durmadan yeni ve farklı çalışmalar ile girişimcilik için projeler geliştirmeye devam edeceğiz.’



Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Özlem Önder ‘Son yıllarda hepimizin yakından tanık olduğu gibi, toplumun her kesimince yoğun bir şekilde hissedilen büyük bir değişim ve gelişim sürecinden geçmekteyiz. Özellikle de iktisadi büyümenin ve kalkınmanın temel amaç olduğu günümüz dünyasında, girişimcilik kavramının günden güne önem kazandığını ve stratejik bir rekabet unsuru haline geldiğini görmekteyiz. Ayrıca girişimcilik, keşif, belirsizlik ve risk gibi içerikleri üzerinde toplayarak ekonomik koordinasyonu sağlamakta ve piyasa dinamizminin temelini oluşturmaktadır. Girişimciler yaşadıkları topluma karşı önemli misyonlar üstlenirler ve üstlendikleri bu misyonlar da onları toplumsal ve ekonomik kalkınma için önemli kılar. Sanırım bizler de bugün bunun için buradayız. İzmir merkezli olmakla birlikte tüm Türkiye’den 18 yaş üzerindeki tüm bireylere açık olan, yarışmadan öte büyük bir proje olarak nitelendirilebilen ve adını süreç boyunca adaylarına verdiği girişimcilik eğitimi ile öne çıkaran 5. Girişim Kampüsüne katkıda bulunmak bizler için çok önemli bir görevdir. Bu nedenle projeye destek veren herkese şükranlarımı sunarım. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak biz, programlarımıza koyduğumuz girişimcilik dersleri, KOSGEB ile uyumlu çalışmalar ile bu projenin temel bileşeni olmaya, gençlerin önünü açmaya kararlıyız.’



Ülkemizin kendisine büyük hedefler belirlediğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Sabri Ünlütürk ‘Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümünde dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyor. Dünya dış ticaretinden yüzde 1.5 pay almayı hedefliyor. Kişibaşı milli gelirde 25 bin dolara ulaşmak istiyor.AR-GE’ye Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 3’ünü ayırma amacında. Bugün ortalama 1.5 dolar seviyesinde olan kilogram başına ihracat rakamını 3 dolara çıkarmak için Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon eksenli projeler geliştiriyor. Bunlar, Türkiye’nin 2023 yılı için ortaya koyduğu hedeflerden sadece bir kaçı.Bu hedeflere ulaşmak için yenilikçi fikirleri olan güçlü girişimcilere ve onlara destek verecek Melek Yatırımcılara ihtiyacımız var. Bu açıdan Girişim Kampüsü önemli bir proje. Bu proje kapsamında güçlerini birleştirerek güzel bir sinerji ortaya çıkaran kurumların çağrısına 160 girişimci projesi ile karşılık verdi. Bu yıl 5. kez düzenlenirken, 5 yılda bin civarında proje başvurusu oldu. Türkiye’de yenilikçi fikirlerin hayat bulacağı adeta bir kuluçka Merkezi görevi gören ‘Girişim Kampüsü’ tarzı organizasyonların artmasını Ege İhracatçı Birlikleri olarak misyon edindik. Kaynaklarımızı bu yönde çalışmalarda değerlendiriyoruz. Kendine güvenen, eğitimli, çalışkan, dünyayı takip eden, yenilikçi üreten girişimcilerin sayısını arttırdığımız ve arttırabildiğimiz ölçüde ekonomimizin güçleneceği aşikar. Ülkemizde girişimci sayısını toplam nüfusumuzun yüzde onuna çıkarabilmeyi başarırsak bu ülke ve geleceğimiz için el birliği ile muhteşem bir iş yapmış olacağız. Girişim Kampüsü”ne projeleri ile katılan 160 girişimcimize, Projeleri çok dikkatli bir seçimle değerlendiren Jüri üyelerimize, “Girişim Kampüsü”ne destek veren tüm kuruluşlara, bugün bizimle olan siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.’



GİRİŞİM KAMPÜSÜ İLE İZMİR’DE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ GELİŞECEK



Girişimcilerin inovasyon tabanlı yeni işletmelerle, yapısal bir dönüşüm süreci olan kalkınmanın etkin aktörlerinden biri haline geldiğini belirten İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreter Vekili Sena Gürsoy ‘Girişimciler, daha üretken olmayı, yeni yeteneklerin, kabiliyetlerin, ürünlerin ve kurumsal yapıların geliştirilmesini, bilgi birikiminin artmasını ve yayılmasını sağlıyorlar. Şehir ve ülke ekonomilerinin gelişmesinde lokomotif rolü oynamaya başladılar. İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle, hem Türkiye hem de Dünya ölçeğinde öne çıkan bir şehir. Tarım, sanayi, hizmetler ana sektörlerinin tümünde önemli potansiyel gösteriyor. Tarihi boyunca çok önemli bir liman kenti olmuş, konumu ve bu yapısı ile her zaman dışa açık bir nitelik sergilemiş. Bu nitelik hem sosyal hem ekonomik olarak İzmir’e rekabet etme, kapasite geliştirme ve uyum sağlamada avantaj kazandırmış. İzmir’in belirtmiş olduğum avantajları yanında, girişimcilere sunduğu önemli avantajlar da var. İzmir bu avantajlarını değerlendirerek uluslararası bir girişimcilik merkezi olmayı hedefliyor. Bu hedef “Bilgi, tasarım ve yenilik üreten, Akdeniz’in çekim merkezi” olmak vizyonunun bir parçası. Bu vizyonu belgeleyen ve İzmir’de ilgili tüm paydaşların katılımı ile hazırlanan İzmir aynı zamanda Girişimcilik Ekosistemini Geliştirmek Üzere Strateji geliştiren, ülkemizdeki ilk şehir. İzmir Girişimcilik Ekosistemi’ni “Start In İzmir” kurumsal kimliğiyle uluslararası platformda tanıtmaya çalışıyoruz.

Bu yıl Üniversite, Özel Sektör, Kamu ve Sivil toplum kuruluşlarının İzmir’deki güçlü temsilcileriyle birlikte Girişim Kampüsü’nün beşincisini düzenliyoruz. Bu proje, İzmir’in girişimcilere sunduğu avantajların vurgulanması, Hızlı büyüyen çok sayıda yeni girişimin İzmir’den çıkması, İzmir’in uluslararası düzeyde bir girişimcilik merkezine dönüşmesi, hedeflerimiz için önemlidir. İzmir’de girişimcilerin tespitine yönelik önemli bir mekanizmadır. İzmir’de Girişimcilik kültürünü geliştirmek için önemli bir etkinliktir. Projenin gerçekleşmesinde işbirliği yaptığımız kurumlar; Liyakat Derneği, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bornova Belediyesi ve Ege İhracatçı Birlikleri’ne teşekkürlerimizi iletiyorum’



GİRİŞİM KAMPÜSÜ İLE GİRİŞİMCİLER ‘BEN DE VARIM’ DİYOR



Girişim Kampüsü Projesine katılarak ‘bende varım’ diyen herkesi kutlayan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ‘Girişim Kampüsü projesi LİYAKAT Derneği (Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği) ile Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi liderliğinde, Ege İhracatçılar Birlikleri ve Belediyemiz ortaklığında sürdürülmekte. İzmir merkezli uzun soluklu tek yarışma olma özelliğini taşıyan bu süreçte yeni girişimci adaylarımız az sonra açıklanacak. Yarışmaya gönül veren ve katılan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bornova Belediyesi olarak, ilçemizin tüm sorunlarına büyük biz azimle çalışarak, birlikte katkı koyarak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yaklaşıyoruz. İlçemize gönül veren paydaşlarımız ve hemşerilerimizle, ortak akıl anlayışıyla birlikte çalışıyor ve girişimciliğe yönelik hedef ve atılımları olan inovatif bir Bornova için mücadele veriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana girişimcilik ruhunu ve heyecanını taşıyarak, çalışma arkadaşlarımızla birlikte bir çok projeye imza attık. Dost market projemiz ile dört noktadan 5000 haneye hizmet etmekteyiz. Ayrıca Üniversiteli gençlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak Dost Kart uygulamamız ile Bornova’lı esnaflarımızdan indirimli alışveriş imkanı sunmaktayız. Down Cafe, Mutfak Atölyesi, İstihdam Buluşmaları, MTK-BORKEM BORKEM (Bornova Konfeksiyon Eğitim Merkezi), Kadın Kooperatifi, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Bornova İçin Fikirler Projesi, Dijital Film Atölyesi bazı örnekler. Saygıdeğer Konuklar, 5. Girişim Kampüsü projesinin çağrısına yanıt vererek, ‘bende varım’ diyen tüm katılımcılarımıza cesaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerinin gerçekleştirecekleri iş planlarında tutkuyla yola devam ederek, inatla hayallerinden vazgeçmeyerek ve yaratıcı ruhlarını sürekli geliştirerek, etik bir anlayışla hayatın içerisinde başarılı bir noktada olmalarını dilerim.