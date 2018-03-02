Girişimcilik işsizliği çözar

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, girişimciliğin hem işsizliğin çözümü hem de ekonomik büyümenin en önemli parçası olduğunu belirterek, "Biz de bu bilinçle bugüne kadar bin 388 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verdik." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, girişimcilik ruhu ve çabaları olmayan toplumların ekonomik büyüme gösteremeyeceğini bildirdi.

Girişimcinin kendi işini kurmasının ve yanında başkalarını çalıştırarak istihdama katkı sağlamasının, hem işsizliğin çözümü hem de ekonomik büyümenin hızlanması için önemli olduğuna işaret eden Palandöken, "Biz de bu bilinçle bugüne kadar bin 388 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verdik." bilgisini paylaştı.

Palandöken, girişimciliğin öneminin yalnızca Girişimcilik Haftası'nda değil, her zaman kavranması gerektiğini vurgulayarak, "Farklılaşan ve sürekli değişen dünyada ihtiyaçlar ve istekler dinamik bir üretim sistemi gerektiriyor. Bu yüzden girişimci ve girişimcilik bir ülke için velinimettir. Girişimciler, yeni üretim yöntemlerini takip ederek mal ve hizmetlerin kalitesini artırırlar. Aynı zamanda bu yöntemleri farklı şekilde kullanarak yeni ürünler ortaya koyarlar. Başka çalışanlarla birlikte istihdamı artırarak işsizliğin çözümü için en önemli araç olurlar. Tüm girişimcilerin kendilerine ve ülkeye fayda sağlayarak başarılı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TESK'in girişimcilik eğitimlerini alan her 2 kişiden birinin kadın olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Girişimcilik ruhu ve çabaları olmayan toplumlar ekonomik olarak büyüyemez. Ülke olarak bu konuda çok şanslıyız. Çünkü girişimci olan ve olmak isteyen çok kişi var. Dolayısıyla girişimciliğin önemi özellikle ekonomik olarak çok iyi kavranmalı. TESK olarak 4 Ocak 2012'de, girişimcilerin finansman sorununu çözmek amacıyla Girişimcilik Konseyini oluşturduk. O günden bugüne 704'ü kadın 684'ü erkek olmak üzere 51 grupta bin 388 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi ve sertifikasını verdik. Sertifikasını alıp iş kuran girişimciler en çok gıda alanında kendi işinin patronu oldu. Bununla birlikte eğitim alanların yüzde 51'inin kadın olması çok sevindirici bir durum. Kadın istihdamı, kadınların kendi işinin patronu olması, ekonomik olarak özgürlük kazanmaları hem kendilerine hem ülke ekonomisine seviye atlatır."