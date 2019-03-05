Girişimcilik istatistikleri

ANKARA (AA) - Türkiye'de işveren girişimlerin 2017 yılında "doğum oranı" yüzde 13,9 olurken, en yüksek oran yüzde 31,6 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015-2017 yıllarına ilişkin girişimcilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, toplam işveren girişimler içindeki, 2015 ve 2016 yıllarında aktif olmayıp 2017'de en az bir ücretli çalışanı ile kurulan veya daha önce herhangi bir ücretli çalışanı olmayıp 2017'de en az bir ücretli çalışanı ile faaliyetine devam eden girişimlerin oranları "doğum oranı" olarak ifade edildi.

Türkiye'de işveren girişimlerin 2017 yılında doğum oranı yüzde 13,9 olurken, bu girişimlerde en yüksek oran yüzde 31,6 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla yüzde 13,5 ile imalat ve yüzde 11 ile inşaat sektörleri takip etti.

Hukuki durumlarına göre bakıldığında ise en yüksek oran yüzde 71,7 ile ferdi mülkiyetler oldu.

İşveren girişimlerin 2015 yılında ölüm oranı yüzde 10,9 olurken, en yüksek ölüm oranı yüzde 32,9 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla yüzde 14,9 ile imalat ve yüzde 11,2 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri sektörleri takip etti.

Hukuki durumlarına göre, işveren girişimlerden 2015 yılında ölenler arasında en yüksek oran yüzde 76,8 ile ferdi mülkiyetler oldu. 2015 yılında ölen işveren girişimlerde istihdam kaybının yüzde 67,5'i ferdi mülkiyetlerde gerçekleşti.

İşveren girişimlerden 2016 yılında yeni doğanların yüzde 82'si 2017 yılında hayatta kaldı. Öte yandan 2016'da yeni doğup, 2017 yılında hayatta kalanların yüzde 70,7'sini ferdi mülkiyetler oluşturdu.

Sahibi kadın olan ferdi mülkiyet işveren girişimlerin oranı 2017 yılında yüzde 18,9 oldu.