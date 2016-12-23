İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, "Kadınların hayatın içinde bizlerle beraber olması, onlara verilmiş bir hak değil, belki yüzyıllardır yok saydığımız bir şey. Biz geçmişte var olan iyiye dönmeliyiz. Ecdadımızın üretmiş olduğu neticeye gitmeliyiz. Bu konuda Girişimcilikte Önce Kadın projesi çok nitelikli merhaleler kat etmemizi sağladı." dedi.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nin yeni dönemi başladı. Projenin yeni dönem duyurusu MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yapılırken etkinlik kapsamında projenin dijital imza töreni de gerçekleştirildi.

Ercan Demirci toplantıdaki konuşmasında kadın girişimini desteklemek adına bakanlık olarak Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve özel sektör temsilcileri ile birlikte iş birlikleri yaptıklarını "Girişimcilikte Önce Kadın" projesinin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Projenin kendileri için öneminden bahseden Demirci, şunları kaydetti:

"Hem varlık sebebimiz hem de hayatımızın en anlamlı öznesi olan kadınların hayatın içinde bizlerle beraber olması, onlara verilmiş bir hak değil, belki yüzyıllardır yok saydığımız bir şey. Biz geçmişte var olan iyiye dönmeliyiz. Ecdadımızın üretmiş olduğu neticeye gitmeliyiz. Bu konuda bu proje çok nitelikli merhaleler kat etmemizi sağladı. Rakamlar kendi içinde çok büyük ama gerçekliğimiz içinde sembolik. Fakat bu sembolik rakamlar bizim için nitelikli bir farkındalığı ürettiği için çok değerli.

MEB olarak, bu projeyi önemsiyoruz. Bu proje ve diğerlerinde özel sektör ve STK'larla yürümek istiyoruz. Bizimle beraber yürümek istedikleri için de iş ortaklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu projeyi biraz daha geniş bir kitleye ulaştırabilmek hususunda başka kapıları nasıl açabileceğimizi değerlendirmek istiyoruz. Bugünün güzel işlerin başlangıcı olmasını diliyorum."





-"Son 5 yılda 11 bini aşkın kadın girişimciye ulaştık"





Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların toplumların kalkınmasında önemli rol oynadığına dikkati çekerek, araştırmaların, önümüzdeki 10 yılda tüm dünyada 1 milyar kadının, iş gücüne katılma potansiyeli taşıdığını gösterdiğini söyledi.

Dünya Ekonomik Forumunun tahminlerine göre, kadınların iş gücüne katılım oranındaki yüzde 1'lik artış küresel GSYH'yi 80 milyar dolar artıracağından bahseden Süel, şunları aktardı:

"Vodafone olarak, toplumsal yaşamda eşitliğin sağlanmasının ve beraberinde kadın istihdamının artırılmasının 'akıllı ekonomi modeli' olarak benimsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlayışla, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz projelerle 11 bini aşkın kadın girişimciye ulaştık ve 2,5 milyon lirayı aşkın sosyal yatırım yaptık.

Girişimcilikte Önce Kadın Projesini de hayata geçirirken tek bir amacımız vardı: kadınların girişimcilik yoluyla ekonomiye tam katılımlarını sağlamak. Bugün geldiğimiz noktada, kadınların üretim gücüne ve girişimcilik potansiyeline inanmakla ne kadar doğru bir adım attığımızı, yapıcı ve akılcı enstrümanlarla desteklendiği takdirde kadınların iş hayatında ne kadar başarılı olabildiklerini bir kez daha görüyoruz.

Şimdi projemizde yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni dönemde 150 danışman öğretmenle 10 yeni ilde 10 bin kadına daha eğitim vererek toplam 20 ilde 20 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, kadınlara istihdam yaratmaya yönelik faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz."





- "Kadınlarımızın üretkenlik potansiyelini iyi değerlendirmemiz gerekiyor"





Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise bilişimi, tüm topluma yaygınlaştırmaya çalışan vakıflarının, bilişimin ekonomideki payının artması için bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerini teşvik edecek ekonomik ve sosyal çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulanmalarını sağlamak için uğraştığını söyledi.

Proje ortaklarıyla kurdukları iş birliğinde, kadınların iş gücüne katılım ve istihdam oranlarında hedeflerinin gerisinde kaldı gerçeğini bir kez daha gördüklerini belirten Eczacıbaşı, "Çok çeşitli nedenlerle örgün eğitim olanaklarından faydalanamayan kadınlarımızın iş gücüne katılma ve istihdam edilme oranları da ne yazık ki daha düşük oluyor. Arzu ettiğimiz sosyal ve ekonomik refah düzeyine erişmek istiyorsak, kadınlarımızın üretkenlik potansiyelini iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de yaygın eğitim ve e-öğrenme gibi olanakları kadınlarımızın hizmetine sunarak, onların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarına olanak tanıyabiliriz." dedi.

Eczacıbaşı, vakıflarının, bu amaca hizmet eden Girişimcilikte Önce Kadın Projesinde eğitim içeriklerinin hazırlanması sürecinde etkin rol oynadığının, ellerindeki bilgi birikimini böylesine anlamlı bir projede kullanmaktan büyük mutluluk duyduklarının altını çizerek, bireysel başarılarıyla çevrelerine örnek olan ve ışık saçan kadınların teşekkürü fazlasıyla hak ettiğini vurguladı.





-Girişimcilikte Önce Kadın Projesi





Toplantıda verilen bilgilere göre, kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarına katkıda bulunmayı hedefleyen Girişimcilikte Önce Kadın Projesi Nisan 2015'te hayata geçirildi. Projenin birinci döneminde, 100 danışman öğretmenle 10 ilde 10 bin kadın kursiyere ulaşıldı. Kadınlara 243 bin saat eğitim verildi.



Projenin önemli bileşenlerinden biri olan dijital mağazaya (oncekadin.gov.tr) 3 bin kursiyer üye olurken, 14 kategoride 16 bin 534 ürün ilanı girildi. Sitede toplam bin 512 ürünün satışı gerçekleştirildi. Kursiyerlerin siteye üye olmalarını ve ilan girmelerini teşvik ederek başarı hikayeleri çıkarmak amacıyla düzenlenen Girişimcilikte Önce Kadın Yarışmasında ise toplam 26 bin 500 lira ödül dağıtılarak kadınların gelecek planlarına destek verildi.

Yeni döneme eklenecek yeni illerin Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Sivas olarak belirlendiği projede, eğitim içerikleri Milli Eğitim Bakanlığının e-öğrenme platformuna yüklenerek çok daha fazla kadının eğitimlerden faydalanması sağlanacak.

Projenin birinci dönemi için bir Sosyal Etki Raporu da hazırlandı. Buna göre, eğitimlerde yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarında projenin ilk yılında kadınların girişimcilik alanındaki bilgi düzeyleri yüzde 46'dan yüzde 70'e ulaştı.

Ayrıca yüz yüze yapılan görüşmelerde, projenin gerçek etkileri çok daha net ortaya çıktı. Verilen bilgilere göre proje, kadınların kendilerine inanmalarını ve potansiyellerinin farkına varmalarını sağladı, cesaret kazanmaları ve hayata geçirmekten çekindikleri projeleri daha emin adımlarla gerçekleştirme yönündeki inançlarının güçlenmesine vesile oldu.

Bunun yanı sıra kadınlar, aile bütçelerine katkıda bulunmaları nedeniyle kendilerini daha faydalı olarak görmeye başladı. Kadın kursiyerlerin sosyal yaşamları hareketlendi ve diğer kadınlarla paylaşımları da üretimlerinden dolayı arttı.



















