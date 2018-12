“Girişimcilikte yeni bir çıkış yapmamız lazım” - Melek Yatırımcı Mehmet Buldurgan: - “Girişimcilik ekosistemini dünya çok iyi yakaladı. Biz Türkiye olarak geç de olsa ucundan tuttuk ama yeni bir çıkış yapmamız lazım” - "Start up diyoruz. Start oluyor da up pek olmuyor. Up işi maalesef çok büyümüyor. Yatırımcıdan parayı alıp da villaya taşınan girişim gördüm" - “Girişimlerin başarıya ulaşması için çok iyi ekip, gözü parlayan girişimci ve çok çalışmak lazım. Başarının yüzde 99’u ter, yüzde 1’i ilham”

13 Aralık 2018 Perşembe 17:26