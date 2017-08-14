GittiGidiyor, KOBİ'leri e-ticarete davet ediyor

İZMİR (AA) - Türkiye'nin önde gelen e-ticaret portallarından GittiGidiyor, KOBİ'leri internetten satış yapmaya teşvik etmek amacıyla geliştirdiği "Geleceğim E- Ticaret" projesinin ilk eğitim ofisini İzmir'de açtı.

GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, İzmir'de düzenlediği basın toplantısında, KOBİ’lerin e-ticarete adım atmakla ilgili yaşadıkları tereddütleri ortadan kaldırmayı ve uygulamalı eğitimlerle hem e-ticarete girmek isteyen firmaların hem de mevcut satıcıların işini kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin e-ticaret potansiyelini açığa çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Kantarcı, "Bu proje satıcılarla, bulundukları bölgelerde birebir iletişim kurarak onların e-ticaretle ilgili eğitim programlarımızdan yararlanmasını sağlayacak." dedi.

Türkiye'de perakende e-ticaret hacminin 17 milyar 500 milyon lira olduğunu aktaran Kantarcı, şöyle konuştu:

"Klasik perakendecilerin e-ticaretteki payı yüzde 30 seviyesinde. Türkiye’de e-ticaret sektörü, bugüne kadar büyümesini daha çok e-ticaret yapan sitelerle sağladı. Dünya standartlarında e-ticaret penetrasyonuna sahip olmak için KOBİ’lerin ve klasik perakendecilerin sisteme dahil olması önemli bir adım. Süreklilik arz edecek, uçtan uca çözüm sunacak ve uygulamaya dayanacak bu projeyle sektörün ihtiyacı olan etkiyi yaratmayı ve sağlıklı büyümeye destek vermeyi hedefliyoruz."

"Geleceğim E-Ticaret" projesiyle yıl sonuna kadar yaklaşık 500 KOBİ’yi e-ticaret sektörüne kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Kantarcı, "İşlerini e-ticaretle büyütmek isteyen KOBİ’leri ve online satışta verimini artırıp gelirini yükseltmek isteyen satıcıları, bu projeyle ekosisteme kazandıracağız. Ayrıca, proje KOBİ’leri e-ihracata hazırlayacak." diye konuştu.





- "İzmir'in ardından Bursa ve Ankara'da açılacak"





GittiGidiyor Satıcı Gelişimi Direktörü Bahadır Kılıç da projenin temelinin eğitim programı olduğunu belirterek "Eğitimde, günümüz e-ticaret dünyası genel hatlarıyla anlatılacak, sektör dinamiklerine detaylı olarak yer verilecek, kayıt olmaktan sipariş yönetimine kadar GittiGidiyor süreçleri adım adım uygulamalı olarak anlatılacak ve başarılı satıcı olmanın ipuçları verilecek." dedi.

Desteğin eğitim sonrasında da süreceğini bildiren Kılıç, İzmir’in ardından Bursa ve Ankara’da yapılacak açılışlarla yıl sonuna kadar 3 eğitim ofisine ulaşmayı planladıklarını kaydetti.

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar ise projenin Türkiye ekonomisine fayda sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

GittiGidiyor satıcısı Ersin Şenyüz ise bebek, kına ve evlilik kategorilerinde hediyelik ürünler sattığını belirterek, GittiGidiyor platformu altında 30 bin adede yakın satış yaptığını, toplam satışlarının yüzde 80'ini internet üzerine taşıdığını kaydetti.



