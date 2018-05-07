İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsü tarafından Türkiye’de 6’ncı kez açıklanan “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesinde 50-250 çalışan kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl 60’tan fazla ülkede 8 bine yakın işletme ve 20 milyondan fazla çalışanı temsil eden analizlerle dünyanın en geniş kapsamlı kurum kültürü araştırmasını yapan Great Place to Work Enstitüsü, şirketleri "güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu" boyutlarıyla ele alarak hazırladığı "Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2018" listesini açıkladı.

Bu yıl 6’ncısı açıklanan, farklı sektör ve çalışan sayısı kategorilerinde 162 şirketin katıldığı değerlendirmenin sonucunda, 50-250 çalışan kategorisinde birincilik, GittiGidiyor’un oldu.

Great Place to Work Enstitüsü, 2018’de çalışan sayısına göre 5 ayrı kategoride verdiği ödüllerin yanı sıra 6 özel ödül ve 3 sektör ödülünün sahiplerini de açıkladı. GittiGidiyor, ayrıca kadınları iş hayatı ve sosyal yaşamda güçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla Fırsat Eşitliği ve Kadınların Desteklenmesi Özel Ödülü’ne de layık görüldü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, "Gönülden inandığım bir doğru var ki, şirketlerin başarılı olması yalnızca finansal sonuçlarına bağlı değil. Çevrenizdeki insanlara ve hayata ne kattığınız, hangi değerleri ortaya koyduğunuz son derece önemli. Biz her şeyden önce tüm çalışanlarımıza saygı duyuyor ve onlara değer veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



