GittiGidiyor, yine "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde - GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde geçen yılın ardından yine birincilik ödülüne layık görüldü - GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı: - "GittiGidiyor'un sürdürülebilir başarısının temelinde daima en iyiyi hedefleyen, mutlu çalışanlar var. Her yıl Great Place to Work Enstitüsü gibi prestijli bir kurum tarafından ödüllendirilmek bizlere gurur veriyor"

02 Mayıs 2019 Perşembe 10:57