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GittiGidiyor'da Garanti'ye özel 75 liraya varan bonus kampanyası

- GittiGidiyor, Garanti Bankası iş birliğiyle 31 Mayıs'a kadar kullanıcılarına 75 liraya varan bonus veriyor

GittiGidiyor'da Garanti'ye özel 75 liraya varan bonus kampanyası
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İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, Garanti Bankası işbirliğiyle 16 Mayıs-31 Mayıs'ta kullanıcılarına 75 liraya varan bonus kazandırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Garanti Bonus, Money Bonus, Garanti Bonus Business, Easy ve Bonus Sanal kart sahipleri 31 Mayıs'a kadar tek seferde yapacakları 500 lira ile 999 lira arasındaki tek çekim ve taksitli alışverişlerde 25 lira Bonus, tek seferde bin lira ve üzeri tek çekim ve taksitli alışverişlerde ise 50 lira bonus kazanıyor.

Kampanyaya katılarak ödemesini GarantiPay ile tamamlayanlar ise tek seferde yapacakları 500 ile 999,99 lira arası tek çekim veya taksitli alışverişlerde 50 lira bonus sahibi oluyor. Tek seferde yapacakları bin lira ve üzeri tek çekim veya taksitli alışverişlerde ise 75 lira bonus kazanma şansını yakalıyor.

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