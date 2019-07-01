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GittiGidiyor'da İş Bankası müşterilerine özel MaxiPuan kampanyası

- GittiGidiyor ve İş Bankası iş birliğiyle düzenlenen kampanyada İş Bankası kart sahipleri, yaptıkları alışverişlerde 15 Temmuz'a kadar 75 TL'ye varan MaxiPuan kazanma imkanına sahip olacak

GittiGidiyor'da İş Bankası müşterilerine özel MaxiPuan kampanyası
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İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor ve İş Bankası iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında İş Bankası kart sahipleri, 15 Temmuz'a kadar yaptıkları alışverişlerde 75 TL'ye varan MaxiPuan kazanabilecek.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, İş Bankası le gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında kullanıcılarına alışveriş yaparken kazanma şansı sunuyor.

İş Bankası Maximum özellikli Maximum, MercedesCard, Maximiles, İş'te Üniversiteli kredi kartları ile İş Bankası bankamatik kart sahipleri 15 Temmuz'a kadar GittiGidiyor'dan yapacakları alışverişlerde MaxiPuan kazanma şansı yakalayacak.

Kart sahipleri tek seferde yapacakları 500 TL ve üzeri tek çekim ve taksitli ilk alışverişlerde 50 TL, tek seferde yapacakları bin TL ve üzeri tek çekim ve taksitli ilk alışverişlerde ise 75 TL MaxiPuan kazanacak.

Kullanıcılar kampanyaya Maximum Mobil'den anında katılabilecek.

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