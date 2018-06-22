GittiGidiyor'dan Dünya Futbol Şampiyonası anketi

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, Türkiye’deki futbolseverlerin 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'na dair beklentilerini, gerçekleştirdiği bir araştırmayla ortaya koydu.



e-ticaret platformundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki futbolseverlerin 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'na dair beklentilerini, sosyal anket platformu Poltio üzerinden gerçekleştirdiği bir araştırmayla belirledi.

8-18 Haziran'da gerçekleştirilen, toplam 13 bin 370 oy kullanılan anketin sonuçlarına göre, Türkiye'nin turnuvada en çok desteklediği takım yüzde 31 oy oranıyla Brezilya oldu.

Brezilya'yı yüzde 18 ile Almanya, yine yüzde 18 ile Arjantin, yüzde 15 ile Portekiz, yüzde 13 ile Fransa ve yüzde 5 ile İspanya takip etti.





- "En iyi oyuncu Ronaldo"





Dünya Futbol Şampiyonası’nın en iyi oyuncusunun da sorulduğu ankette, milli takım formasıyla en çok gol atan Avrupalı futbolcu rekorunu kıran Portekizli Cristiano Ronaldo yüzde 37 oyla birinci seçildi. Ronaldo’yu yüzde 25 ile Arjantinli yıldız Lionel Messi, yüzde 21 ile Mısırlı Mohamed Salah, yüzde 13 ile Brezilyalı Neymar Jr, yüzde 4 ile Fransız Antoine Griezman ve yüzde 1 ile Uruguaylı Luis Suarez izledi.





- Futbolseverler Portekiz-İspanya karşılaşmasını kaçırmadı





"Bu maçlardan hangisini kesin izleyeceksiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, futbolseverlerin yüzde 65'i açık ara farkla 15 Haziran'da oynanan "Portekiz-İspanya" maçı yanıtını verdi. Portekiz-İspanya karşılaşmasını yüzde 17 ile İngiltere-Belçika, yüzde 8 ile Arjantin-Hırvatistan, yüzde 4 ile Almanya-Meksika, yine yüzde 4 ile Rusya-Mısır ve yüzde 2 ile Fransa-Danimarka karşılaşmaları takip etti.

Katılımcılara "Maç izlerken olmazsa olmazınız nedir?" sorusunun yöneltildiği ankette, futbolseverler, yüzde 44 oy ile maç izlerken en çok "Geniş ekranlı televizyon"ları tercih etti. Bu yanıtı yüzde 31 ile "Yiyecek/İçecek", yüzde 7 ile "Arkadaşlarım", yüzde 6 ile "Totemim", yüzde 5 ile "Tuttuğum takımın forması", yüzde 4 ile "Ses sistemi" ve yüzde 3 ile "TV koltuğu" yanıtları izledi.





- "Televizyon satışları yüzde 51 arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Satış Müdürü Murat Varol, televizyon satın almak isteyenlerin son dönemlerde ultra HD ve geniş ekranlı televizyonları tercih ettiğini belirterek, Dünya Futbol Şampiyonası'nın bu talebi artırdığını bildirdi. Varol, "GittiGidiyor’daki televizyon satış oranlarına baktığımız zaman da haziran ayındaki satışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttığını gördük." ifadesini kullandı.

GittiGidiyor, kupa boyunca sürecek televizyon kampanyasıyla 30'dan fazla markanın 450 çeşit ürününü yüzde 25'e varan indirimlerle tüketicilere sunuyor.



