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GİV'den ekonomik seferberlik açıklaması

-Girişimci İşadamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç: -"Dünyada ve bölgemizdeki yeni kurulan pazarlara dahil olmalı, alternatif (avro, pound, ruble, yuan vb.) para birimleri ile olan ticaretimizi artırmalıyız"

GİV'den ekonomik seferberlik açıklaması

İSTANBUL (AA) - Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Başkanı Mehmet Koç, "Girişimci İş Adamları vakfı olarak küresel aktörlerin tehditlerine boyun eğmeyen Hükümetimizin ve Devletimizin yanında olduğunu belirtir; vakfımız yönetimi ve üyeleriyle Devletimize ve Hükümetimize desteğimizin süreceğini ifade ederiz." açıklamasında bulundu.

Koç, yaptığı yazılı açıklamada "Gün geçmiyor ki ülkemiz yeni bir planlı saldırının hedefi olmasın. Gün geçmiyor ki bu topraklar üzerinde sinsi hesaplar yapılmasın. Sadece dışarıdan, içeriden değil dört bir koldan saldırıyorlar ama bir türlü bu necip millete diz çöktüremiyorlar. Çünkü bu millet artık uyandı, gerçeği gördü ve saldırının boyutu, acımasız şiddeti oranında devletiyle kenetlendi. Savaşta bükemedikleri bileği şimdi masada bükmek istiyorlar. Tanklarla, toplarla, füzelerle başaramadıklarını şimdi ekonomik silahlarla, dolarla yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçen yıl yüzde 7,4 büyüdüğünü, bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 2, kamu borç stokunun GSYH'ye oranının yüzde 30 seviyelerinde olmasına rağmen ekonomik temeller ile açıklanamayan spekülatif bir kur saldırısı ile karşı karşıya olduğunu aktaran Koç, iş adamları ve girişimciler olarak aksiyon aldıklarını dile getirdi.

Mehmet Koç, şunları kaydetti:

"Şu an eylem zamanı. Zor günlerden geçiyoruz ama bu zorlukları ilk defa yaşamıyoruz. Zor dönemleri başarı ile atlatmış bir ülkeyiz. Çok iyi bir koordinasyonla, dahili gündemlerle kafaları karıştırmadan, üretimi artırmalı, ihracata yönelmeli ve ülkemizin döviz getirici kazanımlarını yukarı çıkarmalıyız. Dünyada ve bölgemizdeki yeni kurulan pazarlara dahil olmalı, alternatif (avro, pound, ruble, yuan vb. ) para birimleri ile olan ticaretimizi artırmalıyız. Girişimci İş Adamları vakfı olarak, küresel aktörlerin tehditlerine boyun eğmeyen Hükümetimizin ve Devletimizin yanında olduğunu belirtir; vakfımız yönetimi ve üyeleriyle devletimize ve hükümetimize desteğimizin süreceğini ifade ederiz."

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Girişimci İşadamları Vakfı
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