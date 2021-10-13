Giyimde sürdürebilirliğin markası olacak

Damat Tween D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinin lider kuruluşlarından Orka Holding, “sürdürülebilir moda”, “döngüsel tüketim” ve “dijital dönüşüm” odaklı yaklaşımıyla global pazarda emin adımlarla büyümesini sürdürüyor. Bu yıl 17 ülkede 26 yeni mağaza açma başarısı gösteren Orka Holding, yıl sonuna kadar aralarında İtalya, İspanya ve Dubai’nin de olduğu ülkelerde 14 mağaza daha açacak. Grup, yıl sonunda da 900 milyon TL ciro hedefliyor.

Orka Holding, perakende ve ihracat başarısının yanında üretim alanında yapacağı yeni yatırımlarla da gücünü perçinlemeye hazırlanıyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Giresun’da ileri teknoloji ile donatılan ve Avrupa’nın sayılı üretim merkezleri arasında yer alan tesislerine yenisini ekleme müjdesini vererek “Gelecek yıl Giresun’da 30 milyon TL yatırımla üçüncü üretim tesisimizi açmayı planlıyoruz. Yeni yatırımımızla gömlek ve pantolonda üretim kapasitesini iki kat artacak ve 300 kişiye ek istihdam sağlayacağız” diye konuştu.

Bu yıl 35.kuruluş yıldönümünü kutlayan Orka Holding, köklü geçmişinde ilk kez hem erkek hem de kadınlara hitap eden “ortak koleksiyon” da hazırladı. Damat Tween markasının 2021/22 Sonbahar Kış koleksiyonunda yer alan ve “döngüsel tüketimi ve cinsiyetsiz stili” merkezine alarak oluşturulan koleksiyon, markanın tüm dünya mağazalarında satışa sunuldu.

Dünya moda perakendesinde zirvede kendine yer açtı

Orka Holding, Covid-19 salgını sonrası dünya moda perakendesinde yaşanan gelişmeleri ve markalarının gelecek hedeflerini düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Orka Holding Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ile Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar da katıldı.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Dünya moda endüstrisinde erkek giyim alanında zirvede kendine yer açan Damat Tween D’S Damat olarak sorumluluğumuz çok büyük. İnsan odaklı bakış açımızla dünyanın sürdürülebilirliğine ne kadar katkı sunduğumuz, gelecek nesillere ne ölçüde yaşanabilir bir dünya bıraktığımız ve aynı şekilde müşterilerimizin yaşam tarzına getirdiğimiz konfor ve şıklık, bizim için en öncelikli hedefler. Markalarımıza duyulan güçlü sadakatte bu bakış açımızın payı büyük. Bu anlayışla ekosisteme olan duyarlılığımız sonucu bundan dört yıl önce geri dönüşüm için Ar-Ge çalışmalarına başladık ve pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da sektördeki değişime yön verdik. Müşterilerimiz gardroplarını ve ürünlerin öncesindeki tüm aşamaları sürdürülebilir hale getirmek üzere uzun süredir çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik ile eş zamanlı olarak dijital dönüşümü de odağımıza aldık. Verimlilik, atık yönetimi, kapasite gibi üretimin pek çok aşamasında optimizasyon sağlayan ve performans artıran giysiler gibi ürünlerde çığır açan dijital dönüşümü çok önemsiyoruz. Birbiriyle kol kola ilerleyen dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik hedefleri süreçlerindeki tüm emeklerimizin, pandemi gibi çok zor bir süreçte karşılığını almayı başardık. Dünya toplumlarının hazırlıksız yakalandığı ve sürdürülebilirlik hedeflerini hızlandıran pandemide yaşanan tüm değişimlere hızla adapte olduk” dedi.

Bu yıl sonu ciro hedefi 900 milyon TL

Pandemi döneminde dünya çapında arka arkaya kapanan ünlü markalara tanık olduklarının altını çizen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Böylesine zor bir dönemde krizlere olan tecrübemizin etkisiyle geçen yıl ekonomide yaşanan tüm olumsuzlukları en az hasarla atlatırken, 2021 yılında ise global çapta büyümemizi sürdürüyoruz. Yorgun ve enerjileri düşük olan markaların bıraktığı boşluğu, üretimden perakendeye, stok algoritmasından e- ticarete ve ihracata kadar her aşama açısından çok iyi değerlendiriyoruz. Bu yılki ciroda 2020 yılını yüzde 75 geçmiş durumdayız. Orka Holding olarak bu yıl sonunda 900 milyon TL ciro hedefliyoruz. Gelecek yıl hedefimiz 1 milyar 100 milyon TL ciroya ulaşmak olacak. Halen grup bünyesinde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Amacımız istihdamı gelecek yıl 3 bin kişiye çıkarmak” diye konuştu.

Giresun’a erkek giyimdeki en büyük yatırım müjdesi

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Türkiye adına değer yaratmak üzere erkek giyimde sektördeki en büyük ve Avrupa’nın sayılı üretim yatırımının müjdesini de verdi. Giresun’da ilk fabrikayı 2004 yılında, ikincisini ise 2015 yılında açtıklarını hatırlatan Süleyman Orakçıoğlu “Mevcut iki tesiste halen yirmi bin metrekare kapalı üretim alanında günlük 4 bin gömlek, bin 100 adet takım elbise ve bin pantolon üretim kapasitesine sahibiz. Toplamda 800 kişiye istihdam sağlıyoruz. Üçüncü üretim tesisimizi Giresun’da Organize Sanayi Bölgesinde 30 milyon TL yatırımla açmayı planlıyoruz. Yeni fabrikamızla kapasite olarak gömlek ve pantolon üretiminde iki katına çıkmayı ve 300 kişiye ek istihdam yaratmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Avrupa’nın erkek giyimde sayılı üretim tesislerinden biri olan Orka Holding bünyesindeki Giteks, insan ve çevre sağlığı, iş güvenliği ve tüm sosyal kriterler açısından uluslararası akreditasyona uygun olarak yapılandırılmış ve uluslararası denetim firması olan SGS tarafından oditten geçirilerek sertifikalandırılmış üretim alanlarına sahip bulunuyor. Nesnelerin interneti, dijital görüntüleme ve yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı Giteks, çok kısa zamanda Türkiye’nin en hızlı gelişen erkek hazır giyim üretim merkezine dönüştü. Başta Orka Holding’in global markaları Damat Tween D’S Damat olmak üzere birçok ünlü markanın ana üreticisi konumuna gelen Giteks, müşterilerinin üretim talepleriyle birlikte en az üretim kadar önemli olan tasarım, teknik çözümler, geniş ürün ve kumaş koleksiyonu hizmetleriyle yüksek müşteri memnuniyetini yakaladı.

Orka Holding Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu da sürdürülebilir moda felsefesi ile artık koleksiyonlarının yüzde 30’unun geri dönüşümden oluştuğunu belirterek şu bilgileri paylaştı: Halidun Orakçıoğlu, “Geçen yıldan itibaren koleksiyonlarımızın yüzde 30’unda, geri dönüşüme kazandırılan atık pet şişelerinden elde edilen iplikler kullanıldı. Üretimden tasarıma, lojistikten muhasebeye kadar tüm süreçlerde kaynak kullanımını azaltmak üzere Sürdürebilirlik Departmanını kurduk. Artık her departman kendi süreçlerinde bu konuda geliştirmeler yapıyor. Örneğin; son iki sezondur global mağazalarımıza koleksiyon tanıtımlarını artık tamamen digital showroomlarda sunmaya başladık. Numune servislerinde artık 3D çizim yapan platformlar sayesinde kaynak kullanımını daha aza indiriyoruz. Koleksiyonlarımızın 2025 yılında yüzde 90’ını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi hedefliyoruz.”

Teknolojik talep tahminleri ile ihtiyaca yönelik satış

Pandemi döneminde online satışlar açısından adeta altın çağ yaşadıklarının altını çizen Halidun Orakçıoğlu “Pandemi döneminde online satışlarımız yüzde 100 arttı. Mağazaların kısmen açık olduğu dönemde de online satışların tüm satışlar içindeki oranı yüzde 25 ila 30 seviyesine kadar çıktı. Şu anda online satışların oranı yüzde 15 seviyesinde... Çünkü müşterilerimiz hala görerek ya da deneyimleyerek ürün satın almak istiyor. Online satın almayı tercih eden müşterilerimize ise beden ayarlamasını yapay zeka kullanarak daha kolay yapma imkanı sunuyoruz. Bu şekilde beden bazlı iade oranlarını online satışta yüzde 30 düşürmeyi başardık. Diğer yandan ölçü tabloları, kalıplar, beden algoritmaları kullanarak müşteriye onlineda da mağaza alışverişi deneyimi yaşatıyoruz.

Kargo ve teslimat alanında da gelişmelere imza attık. Damat Express Kargosunu kurduk. Aynı gün teslimat yapılabiliyor. Müşteriler teslimat saatini, tarihini veya teslim alacak kişinin ismini sistem üzerinden değiştirip kargoya haber verebiliyor” diye konuştu.

İtalya’da modanın devler ligine girdi

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ise global yolculuklarında pazar çeşitliliğine çok önem verdiklerinin altını çizdi. Özellikle dünya modasına yön veren İtalya ve İspanya gibi ülkelerde çok önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan Osman Arar, yurt dışında gelinen noktaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Damat Tween D’S Damat markalarımızla yurt içinde 207, yurt dışında ise 83 ülkede 200 mağazamız bulunuyor. Bu yıl İtalya, İspanya, Polonya, Rusya, Dubai, Kazakistan, Bosna-Hersek, Tacikistan, Özbekistan, Mısır, Güney Afrika, Türkmenistan, Kenya, Somali, Ermenistan ve Irak gibi ülkelerde toplam 26 yeni mağaza açtık. Yıl sonuna kadar yurt dışında 14, yurt içinde ise 10 yeni mağaza açacağız. Yurt dışında özellikle Covid-19 pandemisini en dramatik yaşayan ülkeler olmasına rağmen İtalya ve İspanya’da büyümeye devam ettik. Üç yıl önce girdiğimiz İtalya’da 17 şehirde 26 mağaza açma başarısı gösterdik. Artık İtalya’da modanın devler ligindeyiz. İtalya’da kasım ayında Bologna şehrinde yeni bir mağaza daha açıyoruz.”

İspanya’nın ünlü mağazalar zinciri El Corte Ingles’e hızlı giriş yaptı

Osman Arar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aynı şekilde İspanya’da yayılmayı sürdürüyoruz. Artık ülkenin dünyaca ünlü ve en büyük mağazalar zinciri El Corte Ingles’te de varız. El Corte Ingles’te altı noktada her biri birer mağaza büyüklüğünde satış noktalarımız açıldı. Bu yıl dört tane daha açılacak. Planımız; 2023’e kadar ülkedeki 15 farklı El Corte Ingles’te yer alarak büyümeye devam etmek şeklinde... Yine başkent Madrid’in en işlek lokasyonunda Damat Tween ile amiral gemisi bir mağaza açacağız. Ayrıca Madrid ve Barselona’da birer outlet mağazalarımız da olacak. Balkan ülkeleri, Polonya ve Dubai’de de mağazalarla büyümemiz sürecek. Amerika kıtasında büyümek üzere Kanada merkezli yatırım danışmanlığı ve markalaşma şirketi World17 Group ile anlaşma sağladık. Bu iki ülkede birer şirketimiz var. Franchise konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Önce Kanada ardından ABD’de 2022 yılı sonuna kadar üç mağaza açacağız. 2023 yılı sonunda bu pazarlarda 10 mağaza hedefimiz var.”

Beş firmasına ihracatta beş ayrı ödül

Sektörde pek çok ilke imza atan ve markalı ihracatta da öncü olan Orka Holding, ülke ekonomisine ve ihracata değer katan başarısını ihracat performansında da gösterdi. Holding, İHKİB İhracat Ödüllerinde beş ayrı firması ile beş ayrı ödülün sahibi oldu. Orka Holding bünyesindeki bu firmalar; Orka Tekstil, Giysun Tekstil, Orpa Pazarlama ve Tekstil, Ormed ve Giteks firmalarından oluştu.

Orka Holding’te Dijital Rönesans dönemi başladı

Orka Holding Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu da sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm kapsamında yaptıkları çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Erkek giyimini “şıklık, fayda, konfor” denkleminde birleştirdiğimiz Damat Tween D’S Damat markalarımızla pek çok alanda olduğu gibi “lüks” kavramında da önemli değişikliklere öncülük ettik. Dünya çapında lüksü ulaşılabilir kıldık. Şimdi de salt estetikten çıkardığımız lüks anlayışının malzemenin koruyuculuğuna ve iyileştiriciliğine olan yolculuğuna öncülük ediyoruz. Odak noktalarımız; “sürdürülebilir kaynak kullanımı ve döngüsel tüketim”... Bu kapsamda ham madde kullanımının niteliğini değiştirdik. Geri dönüştürülebilen lifler; rejenere pamuk, yün, polyester gibi liflerden dokunmuş kumaşlar tercihimiz. Tüketici tarafında ise daha kişiselleştirilmiş hizmet sunuyoruz. Araştırmalara göre müşteriler dolaplarının yüzde 30’unu hiç giymiyor. Bu nedenle artık koleksiyon hazırlama aşamasında, teknolojiyi kullanarak talep tahminleri oluşturup, tüketiciye ihtiyacı olana satmayı hedefliyoruz. Bu aynı zamanda fazla üretimin önüne geçen çok önemli bir dengeleyici unsur. Daha az ama daha iyi ürünler yapmayı hedefliyoruz.

Dört yıldır yürüttüğümüz Sürdürülebilir Gardırop felsefemiz; farklı stillerde eşleştirilebilen temel parçalardan oluşturulmuş akıllı askı sistemine dayanıyor. Akıllı askı sisteminde; esnek, hafif, rahat ceketler, leke tutmaz kırışmaz gömlekler, çok amaçlı pantolonlar ve ofisten hafta sonuna kullanılabilen pratik ürünler bulunuyor.

Sürdürülebilir Gardrop felsefemizle bu yıl ilk kez Damat Tween 2021/22 Sonbahar Kış koleksiyonumuzda kadınların da giyebileceği ürünlerimize yer verdik. Teknolojiyle beraber hayatımızda pek çok şey normalleşti. İstediğimiz her şeye, en hızlı şekilde ulaşabiliyoruz. Bu aynı zamanda kalıpların ve etiketlerin yıkıldığı daha özgür ve daha özgün bir dünya demek. Bu değişimden yola çıkıp ‘kalıplara sokmadığımız’ bir koleksiyon oluşturduk. Hem kadınların hem de erkeklerin giyebileceği ortak koleksiyonumuz; “döngüsel tüketimi ve cinsiyetsiz stili” yansıtıyor.

Oversize ve maskülen kalıplarımızla kadın müşterilerimizi daha özgüvenli, daha özgür göstermeyi hedefliyoruz.

Dijitalleşme yatırımlarımızı da pazar yerlerinde sattığımız ürünler ve Damat Tween D’S Damat APP üzerinden yürütüyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamalar sayesinde müşterilerimiz mağazaya gitmeden görüntülü alışveriş yapabiliyor. Aynı şekilde müşteri deneyimini kolaylaştırmak ve kişiselleştirmek adına uzun süredir omnichannel yoluyla uçtan uca hizmet sunuyoruz. Bu sayede örneğin müşterilerimiz online kanalıyla yaptığı alışverişi mağazalardan teslim alabiliyor ya da değişim isteğini sosyal medya üzerinden iletebiliyor.”

“Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek”

Orka Holding, Damat Tween D’S Damat markaları ile spora ve sporcuya olan desteklerine hem offline hem de online olarak devam edecek. Damat Tween D’S Damat markaları, bugüne kadar Türkiye’nin en önemli üç büyük takımın giyim sponsorluğunu ve yurtdışında da en önemli takımların giyim sponsorluğunu gerçekleştirdi.

Orka Holding’in halen Damat Tween ile yurt içinde Erkek Milli Futbol Takımları, Galatasaray Spor Kulübü, Trabzonspor Futbol Takımı, Tofaş Basketbol Takımı, Darüşşafaka Basketbol Takımı, yurt dışında Cenova Kriket ve Futbol Kulübü, Deportivo Alaves Futbol Kulübü, Güney Afrika Milli Takımı, Baskonya Basketbol Takımı, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Hakem Komitesi ve NK Istra Futbol Kulubü ile sponsorluk anlaşmaları sürüyor. Orka Holding, aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında D’S Damat markası ile İşitme Engelliler Milli Basketbol Kadın ve Erkek Takımı giyim sponsorluğunu da üstlendi.