Giyimkent Tekstilya Daimi Fuar Merkezi açılışı

İSTANBUL (AA) - Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin bu yıldan umutlu olduğunu ifade ederek, "Geçen yılı 16 milyar dolar ihracatla kapattık. 2017'de ise 2014'te ulaşılan 18,7 milyar dolarlık tepe noktayı hedefliyoruz." dedi.

Esenler'de bulunan Giyimkent Tekstilya Daimi Fuar Merkezi'nin açılışı, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, tekstil ve hazır giyim sektörü temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta konuşan Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Cevizli, yaklaşık 496 bin metrekare alan üzerine kurulu Giyimkent'in Türkiye'nin ihracatına katkıda bulunmaya devam ettiğini belirterek, bugün açılışı yapılan Tekstilya Daimi Fuarı'yla da üretim, ihracat ve istihdama daha fazla katkı sağlanacağını kaydetti.

Giyimkent'in potansiyelini dünya pazarlarına sunmak için Tekstilya Daimi Fuarı'nı açtıklarını ifade eden Cevizli, 23 yıl önce temeli atılan, bugün tüm altyapı ve üst yapı yatırımlarını tamamlamış, 2 bin 200 mağazası, 935 adet ofis yeri, 2 tane iş merkezi, 4 ve 5 yıldızlı otelleri bulunan Giyimkent'in istihdama, döviz girdisine daha fazla katkı sağlayacağını anlattı.





- "Giyimkent'in katkısı günden güne de artıyor"





Muzaffer Cevizli, tekstilin rekabet gücü yüksek bir sektör ve sektördeki üretim teknolojilerinin dünya standartlarında olduğunu vurgulayarak, Giyimkent'in tekstil sektörüne üretim ve ihracat konusunda önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Cevizli, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tekstil ve hazır giyim firmalarında çalışan sayısı yaklaşık 865 bin civarında. Perakende sektörü, yan sanayi, bileşen sektörleri de düşünüldüğü zaman 2 milyon kişi ekmek yemektedir. Giyimkent, binlerce insanımıza istihdam sağlamıştır ve katkısı günden güne de artıyor. Sektörümüz 2017'de ihracatın artması noktasında umutludur. Geçen yılı 16 milyar dolar ihracatla kapattık. 2017'de ise 2014'te ulaşılan 18,7 milyar dolarlık tepe noktayı hedefliyoruz. İnşallah bu hedefi tutturacağız. Giyimkent ise bu hedefte aktif olarak yerini alacaktır. İhracat artışının, üretim ve istihdama olumlu yansımasını bekliyoruz."

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da Giyimkent ve Teksilkent'in, yaklaşık 1 milyon metrekare alana inşa edilmiş organize bölgeler olduğunu ifade ederek, "Dünya ticareti farklı bir yöne gidince bu bölgelerin gelişimi zaman içinde geri kalmış. Göreve geldiğimizden bu yana bu tesisleri hareketlendirme noktasında çalışma yaptık. Gelinen noktada, Giyimkent ve Tekstilkent'i dünyanın en büyük outlet merkezi haline getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.