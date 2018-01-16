Global Yatırım, 1 milyar dolarlık fon için kolları sıvadı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, yeni ortakları Centricus ile altyapı, temiz enerji ve varlık yönetimi sektörlerine odaklanacaklarını belirterek, "Centricus'un da katkısıyla portföy yönetimi şirketinin kuracağı bir altyapı fonu ile büyük ölçekli otoyol, köprü, tüp geçit ve şehir hastaneleri gibi altyapı projelerindeki fırsatları takip etmeyi planlıyoruz. Bu amaçla yaklaşık 1 milyar dolarlık kaynak için de çalışmalara başlayacağız." dedi.

AA muhabirine geçen yılı değerlendiren ve 2018 hedeflerini paylaşan Kutman, üretken alanlara yönelik yatırımlarla desteklenen, yurt içi tasarruflarla finanse edilen, verimlilik artışına dayalı bir büyüme stratejisi ile Türkiye'nin bu yıl yüzde 5'in üzerinde bir büyüme rakamını yakalayacağını söyledi.

Kutman, Kredi Garanti Fonu kaynakları ve etkinliğinin arttırılması ile işletmelerin finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılmasının büyümede önemli bir rol oynayacağını, ayrıca küresel iktisadi faaliyette gözlenen ılımlı toparlanma eğiliminin de 2018 büyümesinde etkili olacağını kaydetti.

Geçen yıl varlık Katar Kraliyet Ailesi ve Softbank'ın da aralarında bulunduğu küresel stratejik yatırımcıların oluşturduğu bir varlık yönetim kurumu olan Centricus ile yüzde 30,7'lik hisse satışı yoluyla stratejik ortaklığa gittiklerini anımsatan Kutman, yeni ortaklarıyla stratejileri doğrultusunda altyapı, temiz enerji ve varlık yönetimi sektörlerine odaklanacaklarını ifade etti.

Kutman, 8 ülkede 14'ü kruvaziyer ve 2'si ticari olmak üzere toplam 16 liman işleten ve 7,8 milyon yolcuya hizmet veren amiral gemileri Global Ports Holding'in, Mayıs 2017'de Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda 610 milyon dolara arz edildiğini hatırlatarak, "Hedefimiz öncelikle Karayipler ve Asya olmak üzere kısa ve orta vadede kruvaziyer liman sayımızı iki katına ve yolcu sayımızı da üçe katlamak. Enerji alanındaki yüksek verimli ve yenilenebilir enerji kapsamında biokütle ve güneş enerjisi odağımızda yer alıyor." diye konuştu.





- "Bu yıl 600 milyon liralık yatırım harcaması öngörüyoruz"





Mehmet Kutman, geçen yıl Holding olarak ilk biokütle projelerini tamamladıklarını, Aydın ve Şanlıurfa'da toplam 17,2 megavat ile biokütleden elektrik üretimine başladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin tarımsal atıklarının yoğun olduğu bölgelere odaklanarak bu alanda 2020'ye kadar toplamda 450 milyon dolarlık yatırımla 250 megavat kurulu güce ulaşmayı ve yılda yaklaşık 1,5 milyar kilovat saatlik elektrik üretimiyle Türkiye'de lider olmayı hedefliyoruz. Ayrıca, yurt dışında başta Afrika olmak üzere en az iki proje yatırımına başlamak da yine 2018 hedeflerimiz arasında yer alıyor. Varlık yönetimi şirketimiz Actus Portföy Yönetimi şu anda Türkiye'nin ilk üç bağımsız portföy yönetimi şirketi arasında yer alıyor.

Varlık Yönetiminde, ortağımız Centricus ile büyüme stratejimiz kapsamında organik büyüme hedeflerimizin yanı sıra en az bir satın alma yaparak Türkiye'nin en büyük bağımsız portföy yönetimi şirketi olmayı planlıyoruz. Diğer taraftan ortağımız Centricus'un da katkısıyla portföy yönetimi şirketinin kuracağı bir altyapı fonu ile büyük ölçekli otoyol, köprü, tüp geçit ve şehir hastaneleri gibi altyapı projelerindeki fırsatları takip etmeyi planlıyoruz. Bu amaçla yaklaşık 1 milyar dolarlık kaynak için de çalışmalara başlayacağız."

Kutman, 2017'de yatırım harcamalarının yaklaşık 250 milyon lira olduğu bilgisini vererek, "2018'de yeni şirket satın almaları dışında 600 milyon liralık yatırım harcaması öngörüyoruz." dedi.

Global Yatırım Holding'in her zaman sıfırdan yatırımların yanı sıra şirket satın alımları da yaptığını vurgulayan Kutman, "Liman grubumuzun şu an yürüttüğü yeni kruvaziyer limanı ve kruvaziyer sektörüyle ilgili sektörlerde şirket satın alma çalışmalarının toplam büyüklüğü 750 milyon dolar civarında. Bunların bazıları henüz ön inceleme aşamasında bazıları biraz daha ileri aşamada. 2018 içinde ne kadarlık kısmında kesin karara ve anlaşmaya varırız hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.





- "Hedefimiz, enerji yatırımlarımızı da Londra'da halka arz etmek"





Mehmet Kutman, yenilenebilir enerji alanında yatırımlarını tamamlamış ve sürdüren mevcut şirketlerin satın alınması yönünde çalışmalar yürütüldüğü bilgisini vererek, "Bu alanda önemli tutarda greenfield (boş alan) yatırımlarımız da bulunduğundan henüz inceleme aşamasındaki proje toplamı 300 milyon dolar civarında ama bu kesinlikle bir üst sınır değil." dedi.

İş yaptıkları alanlarda yeni teknolojik gelişimleri her zaman uygulamaya aldıklarını anlatan Kutman, ancak yüksek teknoloji gerektiren veya kullanan bir alanda yatırımları bulunmadığını söyledi.

Kutman, enerji depolama ve ulaşım araçlarında alternatif yakıtlar konularını çok yakından takip ettiklerini aktararak, "Ancak bu alanda kısa dönemde bir girişimde bulunabileceğimi söylemek için henüz erken." ifadesini kullandı.

Liman iş kolunda dünyanın en büyük kruvaziyer limanı işletmecisi olduklarını vurgulayan Kutman, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bünyemize katmak için çalıştığımız yeni limanlar Karayipler'den Akdeniz'e, Kuzey Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada. Hedefimiz, enerji yatırımlarımızı da uluslararası bir hale getirmek ve uluslararası düzeye taşıyıp birkaç yıl içinde, tıpkı 2017 yılında liman iş kolumuzda yaptığımız gibi Londra'da halka arz etmek.

Biz gerek Türkiye'de gerek yatırım yaptığımız diğer ülkelerde hiçbir zaman hükümetlerden beklentiye dayanan bir iş modeli uygulamadık. Gerek Türkiye'de gerek herhangi bir ülkede özel sektör yatırım iştahını arttıran en önemli husus genel anlamda siyasi istikrarın yanı sıra kanuni düzenlemelerin tahmin edilebilirliğidir. Yatırım uzun solukludur. Yatırımcı doğal olarak bir değil, üç beş veya on değil daha da uzun yıllar, yatırım yaptığı sektörün dinamiklerini çok ciddi ölçüde değiştirecek bir kanuni düzenlemenin yapılmayacağına duyduğu güvendir. Bu anlamda hükümetlere düşen, mümkün olduğunca uzun vadeli ve değiştirilemeyecek kanuni düzenlemelerle yatırımcıların ileriye dönük risk değerlendirmelerini kolaylaştırmak olmalıdır."

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, liman işletmeciliği iş kolunda gelirlerinin tamamının dolar ve avro cinsinden olduğuna da değinerek, dolayısıyla döviz kuru riskine karşı doğal bir korunma (hedging) mekanizmalarının bulunduğunu, bütçelerini de kura göre esneklik sağlayacak şekilde hazırladıklarını sözlerine ekledi.