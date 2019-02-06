Globalde doğacaklar Türkiye'ye kazandıracaklar

Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimciliği Teşvik Için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), İstanbul'un küresel ekonomisinin İstanbul ölçekteki müsabaka Gücünü ettik Bölgesel çekim Gücünü artıracak Bir projeye daha imza atıyor.



“WinGlobal: Küresel Doğan Başlangıç” lar isimli projenin hedef kitlesi “40 Küresel doğan Başlangıç” olacak. Bu StartUp'ların, küresel Bir marka olmalari desteklenecek.



Proje; İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) ettik ortaklığıyla İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret Üniversitesi Desteği ile hayata geçirilecek. BTM, projenin hayata geçmesi Için girişimcilere Yönelik Olarak Güçlendirilmiş hızlandırma Mekanizmasının Kurulumu Projesi'ni yürütecek.



“Türkiye'nin Unicorn'u çıkacak”



Projenin tanıtımı amacıyla BTM'nin Fulya'daki yerleşkesinde Toplantı düzenlendi. Toplantının Acis konuşmasını yapan İTO Yönetim Kurulu Üyesi BTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman ettik, “İTO Olarak bu yola çıkarken, girişimcilerin buluşma noktası olmayı planlıyorduk. Bunu, büyük ölçüde başardık. Artık BTM denilince herkesin zihninde Bir Başlangıç üniversitesi canlanıyor”dedi.



Artık çok daha Büyük Bir projeye imza atacaklarını Duyuran Salman, “WinGlobal: Küresel Doğan StartUp'lar projesi İstanbul'un Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek, İstanbul, küresel ölçekteki müsabaka Gücünü ettik Bölgesel çekim Gücünü artıracak Bir Proje ve ekonomisinin. Hedef 40 Küresel doğan Başlangıç olacak kitlesi. Proje Kapsamında BTM girişimcileri; Kendisini baz alan, eğitim, mentorluk, Yatırımcı eşleştirmeleri gibi faaliyetlerle 16 haftalık Yoğun bir programa tabi tutacak. Sayın Başkanımız Şekib Avdagiç'in de Söylediği gibi belki de ilk Türk Unicorn'unu bu proje ILE çıkaracağız”dedi.



Startuplar Silikon Vadisi'ne götürülecek



Salman'ın Verdiği Bilgiye Göre programı Bir Ürün Geliştirme bir noktasindan Ziyade Küresel Doğan Startup'ların iş modeli tuvallerinin geliştirilmesine odaklanacak. Yani Girişimciler bu projeye Dahil oldukları andan İtibaren Dünyanin En Büyük markalarının gelişim Süreçleri Örnek'in alınarak Küresel Bir marka olmalari Için desteklenecek. Bu amaçla Programda Yer alan girişimcilerin globalleşme Processes kolaylaşacak; gerek Yurtiçi ettik gerekse yurtdışı melek Yatırım ağlarına kolay erişimleri sağlanacak.



Program Sonunda başarılı Bulunan girişimler İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Desteği ile Amerika'ya götürülerek. Silikon Vadisi ettik Çeşitli Yatırım Ağları ile buluşturulacak. Girişimcilere Silikon Vadisi'nde de sunum yapma fırsatı verilecek ettik bu suretle bu StartUp'lar Müşteri Hakkında portföylerini genişletebilecek.



“Bu PROJEDEN milyar dolarlık Şirketler çıkacak”



İstanbul Valiliği İl Sosyal Etüt Proje Müdürü AB Koordinatörü Harun Yaman da BTM'nin faaliyetlerini Küresel doğan şirketlere Yönelik projeye destek vermekten Dolayi mutlu olduklarını dile getirdi ettik desteklemekten ettik ettik. De İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Yerlikaya'nın Kentin Girişimcilik ekosisteminin gelişimine Özel importance verdiğini belirten Yaman H em İstanbul Valisi etek, “Bu projede bulunmaktan Proje ettik ortaklarından biri Olmaktan memnunuz. Biz de bu proje ile Birlikte milyar dolarlık şirketlerin oluşumuna imkan vererek Küresel Ekonomiye açılacağımıza, yerli milli Değerler üreteceğimize inanıyoruz ettik. Bu proje Benzer projelerle Girişimcilik ettik ekosisteminin gelişimine Katkı saglayarak İstanbul'un Tüm bölge Için Bir Girişimcilik cazibe merkezi Olması Için destek vermeye devam edeceğiz. Ülke ekonomisine Katkı ettik bereket getirecek bu projenin hayırlara vesile Olmasını diliyorum”dedi.



WinGlobal projesi ile Türk girişimcilerin Yenilikçi, Teknolojik, fikirleri ettik yıkıcı iş modellerinin Küresel arenadaki rekabette iddialı bir sekilde var olacagını belirten BTM Direktörü İbrahim Elbaşı imkb projenin Küresel düzeyde ses getireceğine inandığını söyledi. Elbaşı, ticarileşebilir iş fikri Olan herkesi bu projeye başvurmaya davet etti.







