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GM, elektrikli araçlarda Çin'i zirvede görüyor

- General Motors CEO'su Barra: - "Çin, en fazla elektrikli aracın kullanıldığı pazar olacak. Çin pazarı çok güçlü biçimde büyüyor. Bizim de orada insanların taleplerini ölçen ve doğru teknolojileri yakalamaya çalışan iş ortaklığımız var"

GM, elektrikli araçlarda Çin'i zirvede görüyor

HOUSTON (AA) - ABD'li uluslararası otomotiv üreticisi General Motors (GM) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mary Barra, Çin'i elektrik araç piyasasında en büyük pazar olarak gördüğünü söyledi.
ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen IHS Markit CERAWeek 2018 Enerji Konferansı'nın üçüncü gününde konuşan Barra, küresel otomotiv pazarını ve elektrik araç piyasasını değerlendirdi.
Barra, ulaşım sektöründe devrim yaşandığını belirterek, GM'nin "tam elektrik, sıfır emisyon" planı hakkında bilgi verdi.
Geçen sene dünya genelinde 1,2 milyon elektrik otomobil satışının gerçekleştiğini bildiren Barra, 2023 itibarıyla GM'nin otomotiv piyasasına en az 20 elektrikli otomobil modeli sürmeyi planladığını ifade etti.
Barra, Çin'de elektrikli araçların satışının hızla arttığını vurgulayarak, "Çin, en fazla elektrikli aracın kullanıldığı pazar olacak. Çin pazarı çok güçlü biçimde büyüyor. Bizim de orada insanların taleplerini ölçen ve doğru teknolojileri yakalamaya çalışan iş ortaklığımız var." dedi.
Öte yandan, Barra, Çin'de elektrik üretiminin yüzde 65'inin hala kömüre bağımlı olmasını önemli bir engel olarak gösterdi.
ABD'nin elektrik üretiminin de yüzde 30'unun kömürden geldiğine işaret eden Barra, ülkenin mevcut vergi sisteminin elektrikli otomobilleri cazip hale getirdiğini de ifade etti.
Barra, küresel otomotiv sektöründe 5 yıl içinde daha fazla elektrikli ve sürücüsüz araç teknolojisine sahip araçlar bulunacağını öngördüğünü kaydetti.
Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de 2016'da 28 milyon yeni araç satılırken bunların sadece yüzde 1'i elektrikli araçtı.
Çin'de 2020'de elektrikli araç satışının 2 milyona yükselmesi tahmin edilirken, elektrikli araçların otomotiv sektörü içindeki payının 2025'te yüzde 20'ye ulaşması öngörülüyor.

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