GMKA, 50 milyon lira kaynak kullandırdı

BALIKESİR (AA) - Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Genel Sekreter Vekili Kasım Özek, ajansın bugüne kadar destek programları ile yaklaşık 500 projenin yürümesine vesile olduğunu ve 50 milyon lira kaynak kullandırdığını söyledi.

Özek, Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'nın tanıtımı dolayısıyla GMKA hizmet binasında düzenlenen toplantıda, ajansın Güney Marmara'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Ajansın, bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesi, bölgesel planlama çalışmaları ve ihtiyaç duyulan alanlarda gerektiğinde mali ve teknik desteklerle bölgesinde yol açıcı bir rol üstlendiğini ifade eden Özek, şunları kaydetti:

"GMKA bugüne kadar, rakamlarla konuşmak gerekirse 11 mali destek programı uygulamış, bu mali destek programlarında 305 projenin desteklenmesini sağlamış ve diğer 'Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği' diye tanımladığımız destek programları ile yaklaşık 500 projenin yürümesine vesile olarak 50 milyon lira kaynak kullanmıştır. Proje sahiplerinin kendi eş finansmanları da dikkate alındığında 110 milyon lira kaynak harekete geçirilerek bölgede büyük bir sinerji ortaya çıkarılabilmiştir."

Özek, 12. mali destek programını da ilan edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yeni mali destek programımızın adı 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı.' Toplam bütçesi 15 milyon lira, destek oranı proje toplam maliyetinin yüzde 90'ı olacaktır. Bu program kapsamında proje başına en az destek oranı 100 bin lira, en fazla destek oranı 1 milyon lira olacaktır. Yani en küçük proje bütçesi 112 bin lira, en büyük proje bütçesi de 1 milyon 112 bin lira olabilecektir."

Balıkesir'de 69 mesleki eğitim veren kurum bulunduğunu aktaran Özek, Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'nın bölgeye çok yararlı olacağını vurguladı.

Sahip olunan iş gücünün sektöre kazandırılmasıyla işsizlik oranının da düşeceğine dikkati çeken Özek, "Bölgesel açıdan mesleki ve teknik eğitim anlamında gelişime açık, oldukça güçlü bir potansiyel bulunmaktadır. Bu doğrultuda, sahip olunan potansiyelin değerlendirilerek sektöre kazandırılması ile bölgesel katma değerin artırılmasına katkı sağlanacağı şüphesizdir. Biz de GMKA olarak, yönetim kurulumuzun uygun görmesi ve Kalkınma Bakanlığımızın onayıyla bölgemizde mesleki eğitim geliştirmesine yönelik bu destek programına çıktık." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın da katıldığı toplantıda, programın sunumu yapıldı.