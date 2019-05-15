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GNÇ’den 19 Mayıs’ın 100’üncü yılına özel sürpriz

- Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş: - “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıl coşkusuna ortak olmak ve gençlerle birlikte unutulmaz bir kampanyaya imza atmak istedik”

GNÇ’den 19 Mayıs’ın 100’üncü yılına özel sürpriz
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İSTANBUL (AA)- Turkcell GNÇ uygulaması, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılına özel, unutulmayacak bir etkinliğe imza atacak.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, GNÇ kullanan gençler uygulamaya girerek, Türkiye’nin en genç dijital haritasını oluşturmak için katkı sağlayacak. Bunun için 19 Mayıs’a kadar GNÇ uygulamasına girerek adlarını, soyadlarını ve memleket bilgilerini paylaşmak yeterli olacak.

Gençler isimleri ile birlikte cep telefonlarından parmaklarıyla ışıklı bir imza bırakarak Türkiye haritasında yerlerini alabilecek. Gençlerin imzaları 19 Mayıs’ta ortaya çıkacak dev dijital Türkiye haritasında parlayacak.

GNÇ, Türkiye’nin en genç dijital haritasına imza atacak gençlere bir de erken bayram hediyesi verecek. 19 Mayıs’a kadar haritaya katkı sağlayan ilk 100 bin gencin hatlarına haftalık 1GB internet de yüklenecek. Gençler böylece kazandıkları internetle de 19 Mayıs’ın coşkusunu erkenden yaşayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıl coşkusuna ortak olmak ve gençlerle birlikte unutulmaz bir kampanyaya imza atmak istediklerini belirtti. Herkesin ortak sevgisi olan “Vatan Sevgisi”ni ortaya çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden Yiş, “Bugüne kadar bir benzeri olmayan bu çalışmayla gençlerimiz ortaya güzel bir eser koyarken bir yandan da bayramın tadını çıkaracak. Bu vesileyle başta gençler olmak üzere tüm ülkemizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı şimdiden kutluyorum” değerlendirmesine bulundu.

GNÇ’liler, 19 Mayıs’ta ortaya çıkacak Türkiye’nin en genç dijital haritasını GNÇ sosyal medya hesapları ve uygulama üzerinden takip edebilecek. Üstelik ilk 100 bine giremeyen gençler için GNÇ uygulamasında 19 Mayıs’a özel ek internet sürprizleri olacak.


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Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Gençlik Ve Spor BayramıGNÇ Turkcell
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