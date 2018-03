GO kalitesi, 3 farklı ‘Stevie Ödülü’ ile taçlandı!

Yarım asrı aşkın köklü geçmişi ile Türkiye enerji sektörünün öncü kuruluşu İpragaz’ın akaryakıt sektöründeki genç ve dinamik markası GO, uluslararası arenada imza attığı önemli bir başarıyla kalitesini tescilledi. GO, 2002 yılından bu yana, kuruluşların ve çalışan profesyonellerin dünya çapında başarılarına katkı sağlamak hedefiyle yaratılan iş dünyasının en saygın küresel ödüllerinden Stevie Ödülü’nü kazandı. Küresel prestije sahip yarışmanın “Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri” programında GO, 3 farklı kategoride ödül almaya hak kazandı. GO, müşteri sadakat programı alanında önemli bir dinamizm yaratan GO CARD ile ‘En İyi Pazarlama Çözümleri’ ve ‘En İyi Teşvik Yönetim Çözümü’ kategorilerinde altın, ‘Müşteri etkileşimini artırma” kategorisinde ise bronz ödüle layık bulundu.



“Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri”, 23 Şubat Cuma günü Las Vegas, Nevada'daki Caesars Palace'ta düzenlenen ve dünyanın dev markalarının da aralarında bulunduğu uluslararası şirketlerin üst düzeyde temsil edildiği gala töreniyle sahiplerini buldu.



“GO, sektöre hareket ve yenilik kattı”



GO’nun çok genç bir marka olmasına rağmen küresel boyutta bir ödül kazanmasının önemini vurgulayan İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, “GO’yu mükemmeliyetçi bir yaklaşım ve küresel standartlarda yarattık. GO, çağdaş ve dinamik yapısı ile Türkiye akaryakıt sektörünün birçok alanına, hareketlilik getirdi, yenilikler kattı. GO CARD ile yeni nesil yakıt istasyonlarımızı ziyaret eden her GO CARD’lı müşterimiz, akaryakıt ve otogaz alımlarında puan kazanıyor ve kazandıkları puanları hediye yakıt olarak istasyonlarımızda değerlendirebiliyor. İstasyon ağımızın genişlemesiyle her geçen gün artan GO CARD’lı müşterilerimize en uygun çözümleri sunabilmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak en önemli hedeflerimizden biri konumunda. EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Tanıma Programı’na ilk başvurusunda 5 yıldıza layık görülen GO’nun beşinci yılında aldığı bu prestijli ödüller, arzuladığımız kaliteyi yollara yansıtabildiğimizin ikinci ve uluslararası tescili oldu. GO; özgün özellikleri, yüksek standartları ve kalitesi ile sektöründe fark yarattı. Tüm Türkiye’deki yaygınlığını güçlendirerek arttıran GO, Yeni Nesil Yakıt İstasyonlarında ürün ve hizmet kalitesi ve GO CARD sadakat programı ile bulunduğu her noktada araç sahiplerinin ilk tercihleri arasında yer almaya başladı. Bu başarının kazanılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.



Stevie Ödülleri

Stevie ödülleri, “dünyanın en prestijli iş ödülleri programı” olarak kabul görüyor. 2002 yılından bu yana gerçekleştirilen Stevie Ödülleri’nde 7 ayrı ödül programı bulunuyor: Amerikan İş Ödülleri, Uluslararası İş Ödülleri, Asya Pasifik Stevie Ödülleri, Alman Stevie Ödülleri, Stevie Ödülleri, Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri ve İş Dünyasındaki Kadınlar İçin Stevie Ödülleri. Stevie Ödülleri jürisi, dünyanın saygın yöneticileri, girişimcileri, yenilikçileri ve iş eğitimcileri tarafından oluşturuluyor. Ödül programlarının her birinde, yetenekleri ve öngörüleri ile öne çıkmış jüri üyeleriyer alıyor. Stevie Ödülleri'ne katılan tüm katılımcılar, jürinin adaylar hakkındaki yorumlarına erişebiliyor. Stevie Ödül programında, her kategoride en iyi skoru kazanan yarışmacıya Altın Stevie Ödülü veriliyor. Yarışma finalinde 10 üzerinden ortalamada en az 8 puan alanlar ise Gümüş Stevie ile ödüllendiriliyor. Diğer finalistler ise Bronz Stevie ile ödüllendiriliyor.