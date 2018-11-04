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Göbeklitepe ve Türk mutfağı Brüksel'de tanıtılacak

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Havası, suyu, taşı, toprağıyla canımızı feda etmeye hazır olduğumuz cennet vatanımızın hiç kuşkusuz derin ve köklü bir tarihi ve kültürü var. İşte bu köklü geçmişimizi tanıtmak üzere Brüksel'e çıkarma yapıyoruz"

Göbeklitepe ve Türk mutfağı Brüksel'de tanıtılacak
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Göbeklitepe ve Türk mutfağını Brüksel'de tanıtacaklarını belirterek, "Havası, suyu, taşı, toprağıyla canımızı feda etmeye hazır olduğumuz cennet vatanımızın hiç kuşkusuz derin ve köklü bir tarihi ve kültürü var. İşte bu köklü geçmişimizi tanıtmak üzere Brüksel'e çıkarma yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, "Göbeklitepe: Kültürlerin Buluştuğu Topraklar-Tarihten Gastronomiye" etkinliğinin, 6-7 Kasım'da Brüksel'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

TESK, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ortaklığında Brüksel'de kurulan TURBO Ofisi'nin bu yılki faaliyetleri kapsamında Göbeklitepe ve Türk mutfağının tanıtılacağını aktaran Palandöken, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin büyük bir tarihe öneme sahip olduğunu vurguladı.

Palandöken, ortak kökleri tanıma ve anlamanın insanları birbirine yakınlaştıracağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız topraklar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu topraklarda kültürler buluştu, harmanlandı, tarihin süzgecinden geçerek günümüze uzandı. Bu bizim en büyük zenginliğimizdir. İbn-i Haldun 'Coğrafya kaderdir' demiştir. Bizler çok şanslı bir coğrafyanın sahibiyiz. Havası, suyu, taşı, toprağıyla canımızı feda etmeye hazır olduğumuz cennet vatanımızın hiç kuşkusuz derin ve köklü bir tarihi ve kültürü var. İşte bu köklü geçmişimizi tanıtmak üzere Brüksel'e çıkarma yapıyoruz."

Türk şeflerle Avrupa Birliği'nin kalbine gittiklerine işaret eden Palandöken, Göbeklitepe'den ilham alınarak hazırlanan menülerle Türk mutfağının tanıtılacağının altını çizdi.

Palandöken, Göbeklitepe kazı çalışmalarının sorumlusu Alman Arkeolog Lee Clare'in de AB Parlamentosu'nda yapılacak Göbeklitepe oturumuna katılacağını ve burasını anlatacağını ifade etti.

TURBO 2018 Kültürel Miras Yılı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik, 6 Kasım akşamı yapılacak Gala Yemeği ile başlayacak. 7 Kasım'da AB Parlamentosu'nda gerçekleştirilecek Göbeklitepe oturumunun ardından TURBO Ofisi'nde yemek şovları sergilenecek.

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BrükselGöbeklitepeTesk Genel Başkanı Bendevi PalandökenTürkiye Araştırma Ve İş Dünyası Kuruluşları (TURBO)Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
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