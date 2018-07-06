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Göçmen karşıtı Trump'ın tatil tesisinden yabancı işçi başvurusu

- ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki tatil tesisi Mar-a-Lago Club, 61 yabancı işçi için işe alım başvurusu yaptı

Göçmen karşıtı Trump'ın tatil tesisinden yabancı işçi başvurusu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki tatil tesisi Mar-a-Lago Club, 61 yabancı işçi için işe alım başvurusunda bulundu.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, göçmenlik karşıtı politikalar sürdüren Trump'ın sık sık ziyaret ettiği Mar-a-Lago tatil tesisleri, 61 yabancı uyruklu çalışanı istihdam etmek için Bakanlıktan izin istedi.

İşletme tarafından yapılan işe alım başvurusunda, Ekim 2018- Mayıs 2019 döneminde çalıştırılacak yabancı çalışanların 21'inin aşçı, 40'ının ise servis elemanı olarak istihdam edileceği belirtildi.

Söz konusu başvurularda, işletmenin, aranılan özelliklerde Amerikalı çalışan bulamadığı için yabancı işçilere yöneldiğini kanıtlaması gerekiyor.

Çalışma Bakanlığının geçmiş yıllara ilişkin verileri, Mar-a-Lago'nun her yıl onlarca yabancı işçi için işe alım başvurusunda bulunduğunu gösteriyor.

Yabancı işçilerin ve göçmenlerin Amerikalıların işlerini elinden aldığı ve ücretlerin düşük kalmasına neden olduğunu savunan Trump'ın kendi işletmelerinin yabancı işçi çalıştırması, eleştirilere hedef oldu.

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