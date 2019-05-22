Godiva'dan bayrama özel koleksiyon

İSTANBUL(AA) - Godiva, 93 yıllık tecrübesi ve hediyelik çikolata konusundaki uzmanlığıyla en özel lezzetlerini Ramazan Bayramı Koleksiyonu'nda bir araya getirdi.

Godiva'dan yapılan açıklamaya göre, Godiva’nın özel olarak hazırladığı 5 yeni çikolata kutusu, bayramlarda sevdikleriyle bir arada olmanın öneminden ilhamını alıyor.

Cennete giden yolu veya onun sekiz kapısını simgelediğine inanılan, sekiz köşeli Selçuklu yıldızından esinlenen özel tasarım kutuların içerisinde pralin, madlen veya napoliten çikolatalar yer alıyor.

Godiva'ya özgü ikonik Gold serinin bir parçası Gold Bayram Kutusu, Godiva’nın en çok sevilen 24 adet özel pralin çikolatasından oluşuyor. Sade çikolataseverlerin tercihi madlen çikolatalar ise Finesse Supreme Bayram kutularında çikolataseverlerle buluşuyor.

Fındıklı, fıstıklı, sütlü ve bitter olarak 4 ayrı çeşit çikolatayı deneyimlemek ve paylaşmak isteyenler için Godiva Napoliten çikolata kutuları da ramazanda tüketicilerin beğenisine sunuluyor.



Dikkat çekici kutu tasarımlarının yanı sıra onları süsleyen hediye kartları ve kurdeleleriyle Godiva’nın Bayram Koleksiyonu, şıklığı kişiye özel hale getiriyor.





- Godiva Cafe'lerden ramazanda özel ikramlar





Godiva Cafe'ler, ramazanda geleneksel lezzetleri Belçika çikolatası ile buluşturuyor. Fıstıklı dolama tatlısı gibi yerel tatları da yeniden yorumlayan Godiva, Türkiye’de bulunan 13 mağazasında misafirlerine "en kaliteli" çikolata tecrübesini sunuyor.



