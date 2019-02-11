Godiva'dan Sevgililer Günü için cupcake çikolatalar

İSTANBUL (AA) - Godiva, 14 Şubat Sevgililer Günü için Avrupa'nın en sevilen tatlılarından biri olan cupcake şeklinde çikolatalar üretti.

Godiva'dan yapılan açıklamaya göre, sıklıkla çay saatlerinde tüketilen cupcakeler küçük boyutlarıyla Godiva'nın tek lokmalık pralin çikolatalarına ilham oldu.

Godiva'nın Sevgililer Günü için ürettiği cupcake çikolata koleksiyonu aşk temasını çağrıştıran beş farklı çeşitten oluşuyor.

Beyaz, sütlü veya bitter çikolatayla kaplı her bir küçük kek, praline, yumuşak ganaj gibi lezzetli katmanlarla dolduruluyor.

Beyaz Çikolata ve Çilekli Cupcake, Bitter Çikolatalı Ganajlı Cupcake, Kahveli ve Karamelli Ganajlı Cupcake, Vanilyalı Kurabiye ve Fındıklı Cupcake, Badem Praline ve Speculoos Muslu Cupcake olarak 5 çeşitten oluşan Godiva'nın Sevgililer Günü Koleksiyonu içindeki farklı lezzetlerdeki çikolatalarıyla birçok duyuya hitap eden farklı bir deneyim sunuyor.

Godiva Sevgililer Günü özel koleksiyonu 2 Şubat'tan itibaren Godiva mağazaları ve www.godiva.com.tr de satışta olacak.