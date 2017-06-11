Gökbora 2019'a kadar Michelin ile çalışacak

İSTANBUL (AA) - Michelin, Gökbora ile 2012 yılından bu yana süregelen iş birliğini 2019 yılına kadar uzattı.

Michelin açıklamasına göre, lojistik şirketi Gökbora ile lastik üreticisi Michelin arasında 5 yıldır devam eden iş birliği 2019 yılına kadar uzatıldı.

Söz konusu iş birliğinin uzatılmasına ilişkin imza töreni, Michelin Ağır Vasıta Lastikleri Avrupa Direktörü Laurent Bourrut, Michelin Ağır Vasıta Lastikleri Ticari Direktörü Sertan Akçagöz, Michelin Solutions Ülke Satış Müdürü Ali Yalçın, Gökbora İdari Başkanı Şeref Çak ve Gökbora Satın Alma Müdürü Aytaç Gürsoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Mevcut iş birliği kapsamında 2012'den beri Michelin'den 360 derece çözüm desteği alan Gökbora, anlaşma ile 2 yıl daha Michelin'in ayrıcalıklı ve inovatif hizmetlerinden yararlanacak.

Kara, hava ve deniz nakliyesi, proje taşımacılığı, depolama ve lojistik hizmetleri ile sektörün liderleri arasında yer alan Gökbora, lastik yönetimi operasyonunu tamamen Michelin'e emanet ediyor.

Gökbora, iş birliği sayesinde Michelin'in geniş hizmet ağından faydalanacak. Filoların elverişliliğini optimize edip, operasyonel maliyetlerini düşürerek işletmelerin lastik yönetimini kolaylaştıran Michelin Solutions sayesinde önemli avantaj sağlayacak olan Gökbora, kendisi için özel olarak hazırlanan lastik yönetimiyle filosundaki araçların lastik bakımı, kaplaması ve diş açma işlemlerini kolaylaştıracak.





- "Gökbora'ya çok daha büyük avantajlar sağlamaya devam edeceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Ağır Vasıta Lastikleri Ticari Direktörü Akçagöz, şunları kaydetti:

"Avrupa'da 80 yıldır toplam 20 ülkede sürdürdüğümüz Michelin Solutions hizmetlerimizi Türkiye'de lojistik sektörüne yön veren lider şirketlerden Gökbora ile sürdürüyor olmaktan gurur duyuyoruz. 5 yıldır Gökbora'ya 360 derece sunduğumuz hizmetler sektördeki farkımızı kanıtlar nitelikte. Bu başarılı ortaklık sayesinde iş birliğimizi 2 yıl daha uzattık. Eminim ki Michelin'in teknolojik ve yenilikçi duruşu iş birliğimizin devamında Gökbora'ya çok daha büyük avantajlar sağlamaya devam edecek."

Michelin Solutions Ülke Satış Müdürü Yalçın da iş birliğini uzatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Gökbora'nın her türlü kullanım şartlarına uygun lastikler ve düzenli denetim, yol yardımı gibi hizmetler sayesinde güvenle seyahat etmeye devam edeceğini dile getirdi.

Yalçın, "Gökbora filosu için oluşturulan özel Michelin Solutions ekibi, her gün operasyonel mükemmellik sunarak, filonun işlerini kolaylaştırıyor ve filo kaynaklarını optimize ederek operasyonel maliyetleri düşürmenin yanı sıra tam güvenlik sağlıyor. Yakıt tasarrufu için tasarlanan lastikleri sayesinde, yol tutuş, aşınma performansından ödün vermeksizin yuvarlanma direncinde düşüş sağlayan Michelin lastikleri, minimize edilmiş karbondioksit emisyonu ve doğru lastik yönetimi ile doğaya karşı borcunu ödeyerek Gökbora ve diğer filolara en çevreci çözümü sunuyor" ifadelerini kullandı.

Gökbora İdari Başkanı Çak ise Michelin markasıyla 5 yıldır sürdürdükleri iş birliğinin Gökbora'nın performansına olumlu katkılar sunduğunu bildirdi. Çak, şu açıklamalarda bulundu:

"Gökbora olarak, kara, hava ve deniz nakliyesi, proje taşımacılığı, depolama ve lojistik alanlarında 1983 yılından bu yana uluslararası anlamda hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizim için müşterilerimize kaliteli hizmet sunarken verimliliğimizi korumak çok büyük bir öncelik. Bu anlamda Michelin ile birbirimize karşılıklı fayda sağladığımıza inanıyor, uzun süreli iş birliğimizin daha kaliteli hizmet için kritik olduğunu düşünüyorum. Bu vesile ile 2019'a kadar uzattığımız iş birliğimizin bütün sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."