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Gökçedağ RES'in üretim lisansı uzatıldı

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin iştiraki Rotor Elektrik Üretimi AŞ'ye ait 135 megavat (MW) kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin (RES) üretim lisansının 30 yıldan 49 yıla çıkarıldığı bildirildi....

Gökçedağ RES'in üretim lisansı uzatıldı
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ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin iştiraki Rotor Elektrik Üretimi AŞ'ye ait 135 megavat (MW) kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin (RES) üretim lisansının 30 yıldan 49 yıla çıkarıldığı bildirildi.

Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu lisans için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) başvuruyu kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı Rotor Elektrik Üretimi AŞ'nin Osmaniye ili, Bahçe ilçesinde kurulu 135 megavat kurulu güce sahip Gökçedağ RES üretim lisansının süresinin 30 yıldan 49 yıla çıkarılması için EPDK'ya yapılan başvuru kabul edilerek lisans tadil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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