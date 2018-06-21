"Göl ve göletlere 5 milyon yavru sazan balığı bırakılacak"

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nde 5 milyon yavru sazan balığı üretildiğini belirterek, "Bu balıkları bugün itibarıyla, başta Eber, Beyşehir, İznik ve Uluabat gölleri olmak üzere 685 göl ve gölete bırakacağız." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, yaptığı yazılı açıklamada, su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılabilmesi için deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarına takviye olmasıyla amacıyla Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi'ni yürüttüklerini anımsattı.

Proje kapsamında, Bakanlığa bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nde 5 milyon yavru sazan balığı üretildiğini aktaran Fakıbaba, "Vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan bu balıkları bugün itibarıyla, başta Eber, Beyşehir, İznik ve Uluabat gölleri olmak üzere 685 göl ve gölete bırakacağız." diye konuştu.

Fakıbaba, bu yıl yapılacak balıklandırma çalışmalarıyla son 10 yılda 55 milyon sazan, kalkan, çipura, levrek, yayın, mersin ve karadeniz alabalığı yavrusunun deniz, göl ve göletlerle bırakılmış olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz ediyor. Yürütülen farklı türlerden yavru balık elde etme çalışmaları çerçevesinde, gelecek yıllarda yeni balık türlerini de deniz ve iç sulara bırakarak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli proteine ulaşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz."