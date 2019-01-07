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Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini düşürdü

- Brent petrolün 2019 için ortalama varil fiyatı tahmini 70 dolardan 62,5 dolara indirildi

Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini düşürdü
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ANKARA (AA) - ABD'li yatırım bankacılığı ve finansal hizmetler kuruluşu Goldman Sachs, bu yıla ilişkin Brent türü ham petrol fiyat tahminini varil başına 70 dolardan 62,5 dolara düşürdüğünü duyurdu.

Goldman Sachs'ten yapılan açıklamada, ABD'nin Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatı beklentisinin de 64,50 dolardan 55,50 dolara indirildiği bildirildi.

Açıklamada, 2015'ten bu yana dünya genelinde devam eden güçlü makro ekonomik zorluklara dikkat çekilirken, küresel petrol talebindeki artışın 2019'da geçen yıla göre daha zayıf olmasının beklendiğine yer verildi.

ABD'nin kaya petrolü üretimindeki artışın geçen yıl güçlü olduğunun vurgulandığı açıklamada, küresel petrol stoklarının da yüksek seviyede devam ettiğinin altı çizildi.

Açıklamada, bu yıl Brezilya ve Kanada'dan gelecek ek petrol üretiminin dünya genelinde arz fazlasındaki artışa katkıda bulunacağına da değinilerek, Brent petrolün 2019 için ortalama varil fiyatı tahminin 70 dolardan 62,5 dolara indirildiği ifade edildi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen ay yaptığı açıklamada, 2019'a ilişkin petrol fiyatı tahminini 11 dolar aşağı çektiğini duyurarak, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu sene 72 dolar yerine 61 dolar olmasının öngörüldüğünü bildirmişti.

Bir diğer Amerikalı yatırım bankacılığı ve finansal hizmetler kuruluşu Morgan Stanley ise geçen ay, 2019 için Brent petrolün fiyatını 78,50 dolardan 68,50' dolara düşürdüğünü açıklamıştı.




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