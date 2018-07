Goldman Sachs'in net kar ve geliri arttı

NEW YORK (AA) - ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs, bu yılın ikinci çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.



Bank of America'dan yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki net karın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 artış göstererek 2,35 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2017'nin ikinci çeyreğinde 1,63 milyar dolar net kar elde etmişti.



Şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artış göstererek 9,4 milyar dolara yükseldi. Geçen senenin nisan-haziran döneminde Goldman Sachs'in geliri 7,89 milyar dolar olmuştu.



Kurumun hisse başına karı da geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,95 dolar iken bu yılın aynı döneminde 5,98 dolara ulaştı.



Şirketin bu yılki ikinci çeyrek bilançosunun güçlü gelmesine rağmen, New York borsasında hisse başına değeri dünü 231,15 dolardan kapamasının ardından bugün yüzde 1,8 düşüşle 226,87 dolara kadar geriledi.