Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Tayvan Trabzon dünya
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

Goldman Sachs'in net kar ve geliri arttı

- Kurumun ikinci çeyrek net karı yüzde 44, geliri yüzde 19 yükseldi

Goldman Sachs'in net kar ve geliri arttı

NEW YORK (AA) - ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs, bu yılın ikinci çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Bank of America'dan yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki net karın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 artış göstererek 2,35 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2017'nin ikinci çeyreğinde 1,63 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artış göstererek 9,4 milyar dolara yükseldi. Geçen senenin nisan-haziran döneminde Goldman Sachs'in geliri 7,89 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,95 dolar iken bu yılın aynı döneminde 5,98 dolara ulaştı.

Şirketin bu yılki ikinci çeyrek bilançosunun güçlü gelmesine rağmen, New York borsasında hisse başına değeri dünü 231,15 dolardan kapamasının ardından bugün yüzde 1,8 düşüşle 226,87 dolara kadar geriledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BilançoGelirGoldman SachsNet Kar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5