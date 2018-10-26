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Golf tutkunları Cumhuriyet Bayramı'nı Turkcell Platinum Golf Challenge'da kutlayacak

- Turkcell Platinum Golf Challenge, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak 28-29 Ekim'de düzenlenecek

Golf tutkunları Cumhuriyet Bayramı'nı Turkcell Platinum Golf Challenge'da kutlayacak
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İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Bayram'ına özel düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge, 200'e yakın yerli ve yabancı golfçüyü bir araya getirecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TURKSPORU’nun en büyük destekçisi olan Turkcell, yepyeni bir turnuvayla golf sporuna desteğini aralıksız sürdürüyor.

Bu yıl ilk kez Klassis Golf Kulübü'nde düzenlenecek turnuva, yerli-yabancı yaklaşık 200 golfçüyü bir araya getirecek. Turnuva, Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak 28-29 Ekim'de düzenlenecek.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun ev sahipliği yapacağı turnuvaya, aralarında Hakan Çarmıklı, Ahmet Özyazıcı, Sabri Yiğit, Nuri Egeli, İhsan Kızılkaya, Cavit Yıldız ve Hamit Altıntop’un da bulunduğu iş, sanat, cemiyet ve spor hayatından birçok ünlü de katılacak.


- Sporcular, kırmızı ve beyaz giyecek


2 gün sürecek turnuvada, oyuncular turnuva boyunca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel kırmızı ve beyaz kıyafetlerle mücadele edecek. 18 çukurluk sahada oynanacak turnuvada "Erkekler A-B-C" ve "Kadınlar A-B-C" kategorilerinde şampiyonlar belli olacak.

Turkcell Platinum Golf Challenge, 29 Ekim'de gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet BayramıTurkcell Platinum Golf Challenge
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