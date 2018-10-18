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Golf tutkunları İstanbul’da bir araya geliyor

- 19-21 Ekim'de gerçekleştirilecek Turkcell Platinum Golf Challenge turnuvasına, 300’e yakın sporcu katılacak

Golf tutkunları İstanbul’da bir araya geliyor
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İSTANBUL (AA) - Turkcell Platinum Golf Challenge turnuvası, 19-21 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Turkcell Platinum Golf Challenge ile golf sporuna destek vermeye devam ediyor.

Kemer Country Golf Kulübü'nde, 19-21 Ekim'de düzenlenecek turnuva başta iş dünyası olmak üzere cemiyet ve spor dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirecek. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören olmak üzere iş dünyasından Nihat Özdemir, Erhan Kamışlı, Kıvanç Oktay, Cemal Kalyoncu, Hakan Çarmıklı, Erdem Kıramer ve Ali Nuri Türker'in yanı sıra Serra Tokar, Hamit Altıntop gibi spor dünyasından ünlü isimler katılacak.

Üç gün süren turnuvaya kayıt yaptıran 300'e yakın sporcu, "Erkekler A-B-C-D" ve "Kadınlar A-B-C" ile "Gençler" olmak üzere sekiz ayrı kategoride mücadele edecek.

Turkcell Platinum Golf Challenge, 21 Ekim Pazar günü 17.00'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Turkcell Platinum Golf Challenge
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