Google'nin dış cephesinde Türk imzası

Bu yıl 34’üncüsü düzenlenecek olan Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech, 9 Ekim'de kapılarını açıyor. Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) iş birliği ile düzenlenen fuara 60 ülkeden 10 bin yabancı sektör profesyoneli bekleniyor. Üretim odaklı sektörün yıl sonu ihracat hedefi ise 140 milyon dolar.

Son 20 yılda ihracatını 10 milyon dolardan 110 milyon dolara çıkaran ağaç işleme makineleri sektörü küresel buluşmasına hazırlanıyor. Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) iş birliği ile REED TÜYAP tarafından bu yıl 34’üncüsünün düzenleneceği Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech, 9 Ekim’de TÜYAP Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Eş zamanlı olarak düzenlenecek olan İNTERMOB Mobilya Aksesuarları, Mobilya Yan Sanayi ve Ahşap Teknolojileri Fuarı ile birlikte toplamda 500 direkt katılım, 300 yabancı marka temsilcisi ile toplam 800 katılımcının yer alacağı fuarda 60 ülkeden yaklaşık 10 bin yabancı ziyaretçinin yer alması bekleniyor. AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, sektörün kısa ve orta vadedeki hedeflerini ve fuardan beklentilerini değerlendirdi.

İhracatta ciddi ivme kazandı

Ağırlıklı olarak mobilya sektörü için üretim yapan ağaç işleme makineleri sektörü, makine grubunda dış ticaret fazlası veren sanayi kollarından biri. Salgın döneminde mobilya ürünlerine artan ilgiyi avantaja çeviren sektör, tüm zamanların en yüksek ihracatını da bu dönemde yaptı. Geçen yılı 110 milyon dolar ihracatla kapatan sektörün 2021 ihracat hedefi en az 140 milyon dolar. AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, ihracat hedefi açısından Avrasya’nın en büyük fuarı olarak nitelendirilen WoodTech’in öneminin büyük olduğunu söyledi. Kaçak; “Sektörümüz son 20 yılda 11 kat büyümüş durumda. Bu fuar 34 yıldır yapılan bir organizasyon ve sektöre ihracat noktasında çok büyük katkıları var. Tüm yabancı müşterilerini sadece fuardan bulan firmalarımız var. Toplamda 500 direkt katılım, 300 yabancı marka temsilcisi ile 800 katılımcımız oluyor. Yaklaşık 10 bini yabancı olmak üzere toplamda 70 bin ziyaretçi geliyor. 60 ülkeden ziyaret olacak. Bu ülkeler arasında; İran, Rusya, Özbekistan, Irak, Bulgaristan, Azerbaycan, Yunanistan gibi ülkeler var. 2020 yılında elde ettiğimiz verilere göre, fuar sırasında sipariş alma oranı yüzde 56 olurken, fuar sonrasında sipariş alma oranı yüzde 63 seviyelerine çıktı.” dedi.

Google’ın dış cephe kaplamalarına ‘Made in Turkiye’ imzası

Ağırlıklı olarak mobilya sektörüne üretim yaptıklarını söyleyen Arif Onur Kaçak, “İkinci olarak da dış cephe de dahil olmak üzere inşaat sektörüne hitap ettiğimizi söyleyebiliriz. Bugün Google’ın yeni yapılan merkezindeki binanın ahşap dış cephe kaplaması için kullanılan makinelerin bir kısmı Türkiye’den gönderildi. Mobilya sektöründe tahmin edilen üretim 25 milyar dolar civarında. 4-5 milyar dolar civarında da ihracatı var. Bizim üretimimiz 300 milyon dolar seviyelerinde. Katma değer farkı da buradan geliyor.

Sektörün bir diğer avantajı standart ve standartın biraz üstü makinaların tamamının artık Türkiye’de üretiliyor olması. Tamamen yerli bir sektör haline gelmememiz için hiçbir sebep yok.” dedi.

Sektörün küresel büyüklüğünün 12 milyar Euro civarında olduğunu vurgulayan Kaçak, Türkiye’nin bu alanda ihracatta dünyada ilk 10’a girdiğini ve küresel pastadan yüzde 2 oranında pay aldıklarını sözlerine ekledi.