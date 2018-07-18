Google'dan AB kararına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Google, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun verdiği 4,3 milyar avroluk rekor ceza kararını temyize götüreceğini açıkladı.

Google'dan yapılan yazılı açıklamayla AB Komisyonu tarafından, Google'ın akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle alınan 4,3 milyar avroluk rekor para cezasının temyize götürüleceği duyuruldu.

Google açıklamasında, "Android herkes için daha fazla seçenek yarattı, daha az değil. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir. Komisyon’un kararını temyize götüreceğiz." ifadeleri yer aldı.



