DÜZCE (AA) - SONER ŞEN - İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Başkanı Ali Haydar Gören, "Biz ihracatçılar, 1 milyon fındık tüketilebilecek pazara ve piyasaya haiziz. Böyle bir potansiyel var. İhracatçılar olarak iyi tarım uygulamaları, verimlilik, zararlılarla mücadele, modern tarımcılığın uygulanması halinde, üreticiye ve devlete söz veriyoruz bu rakamlara ulaşacağız." dedi.

Düzce'de fındık fabrikası bulunan Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık mahsulünde ciddi bir ihracat pazarı olduğunu söyledi.

Her yıl belli oranlarda ihracat hedeflerinin olduğunu aktaran Gören, "Biz ihracatçılar, 1 milyon fındık tüketilebilecek bir pazara ve piyasaya haiziz. Böyle bir potansiyel var. İhracatçılar olarak iyi tarım uygulamaları, verimlilik, zararlılarla mücadele, modern tarımcılığın uygulanması halinde, üreticiye ve devlete söz veriyoruz bu rakamlara ulaşacağız. Görevimiz; daha fazla ihracat yapmak, daha fazla döviz getirmek, Türk ekonomisine fayda sağlamak." diye konuştu.

- "Dünya pazarlarında fındığı rahatlıkla pazarlayabilecek nitelikteyiz"

Gören, ihracatçıların fındık fiyatını düşürmesi gibi bir algının olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kendi gücümüzle Türk ihracatçısı olarak ekip, ekipman, vizyon, misyon ve tüm bilgimizle dünya pazarlarında fındığı rahatlıkla pazarlayabilecek nitelikteyiz. Şu anda eksik olan ürünün kalitesi, ürünün rekoltesi. Bunları düşünmemiz gerekiyor. İhracatçıların hiçbir zaman fiyatla ilişkilendirilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Çok ve verimli fındık olması lazım. Görevimiz; daha fazla fındık satmak, daha fazla talep oluşturmak. Talep oluştuğu zaman fiyatla paralel olarak üreticinin sosyal refahını oluşturacak bir noktaya gelinecektir."

Gören, fındık üreticileri gibi ihracatçıların da fındık fiyatının düşmesini istemediğini vurgulayarak, "Bölgeye bir katkı sağladığımız kanaatindeyim. Düşünebiliyor musunuz, mesela bir ürün alacağız, ürünün daha ucuza satılması için baskı yapıp dünya pazarında fiyatı düşüreceğiz? Üzülerek ifade ediyorum, dünya pazarındaki ürünümü neden yüzde 85'ten yüzde 60'a düşüreyim?

Temel nokta olarak üreticiyi, maliyetleri düşürücü tarımcılığa yönlendirmemiz gerekiyor. Neden ihracatçı fiyatları düşürsün? Bir ticaret adamı, sanayici, ihracatçı bir ürünü alır, idaresini koyar, fiyatını koyar, karını koyar ve satar. Bir ürünün değişen dünya pazarında fiyatını alım satım oranı belirler." değerlendirmesinde bulundu.

- "AB'ye bağlılığımızı azaltıyoruz"

Türk fındığının büyük bölümünün Avrupa pazarlarına satıldığını anlatan Gören, "Coğrafyaya baktığımız zaman ihracatımızın yüzde 60-65'i Avrupa Birliği ülkelerine, Avrupa'dan başka ülkeler de var. Türkiye Tanıtım Grubu olarak faaliyetlere başlıyoruz. Her geçen yıl Avrupa Birliği'ne bağlılığımızı azaltıyoruz." ifadelerini kullandı.

İFMİB) Başkanı Ali Haydar Gören, fazla fındık olması durumunda Amerika'ya, Rusya'ya, Gürcistan'a daha fazla ihracat yapılacağına, talep oluşturulduğu sürece doğal olarak fiyatın artacağına işaret ederek, "Dolayısıyla 'Ne kadar fazla ürün olursa o kadar fiyat azalacak' düşüncesinin çağ dışı olduğu kanaatindeyim." dedi.