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Görme engelliler EyeSense ile nesneleri tanıyabilecek

- Türk Telekom, görme engelliler için geliştirdiği EyeSense uygulamasına "Nesne Tanıma" özelliğini ekledi

Görme engelliler EyeSense ile nesneleri tanıyabilecek
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İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, görme engelliler için geliştirdiği, sesli uyarı sistemi ile hem selfie hem de telefonun ön ve arka kamerasını kullanarak fotoğraf çeken EyeSense uygulamasına, "Nesne Tanıma" özelliği ekledi

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, birbirinden önemli uygulamalara imza atarak tüm dikkatleri üzerine çeken şirket, şimdi de EyeSense uygulamasına eklenen Nesne Tanıma özelliği ile görme engellilerin hayatlarını kolaylaştıran bir çözüm sunuyor.

Bu sayede Türkiye’de ilk kez görme engelliler de sesli uyarı sistemi ile nesneleri tanıyabilecekler. Kullanıcılar, akıllı telefonlarını tanıtmak istedikleri eşyaya doğru yönelterek sesli tanıma sistemi ile ilgili eşyanın tanımını duyabilecek, etraflarında bulunan nesneleri kolaylıkla ayırt edebilecekler.

EyeSense ile görme engelliler, Türkiye’de ilk defa sesli uyarı sistemi ile hem selfie hem de telefonun ön ve arka kamerasını kullanarak fotoğraf çekebiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Nesne TanımaTürk Telekom
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