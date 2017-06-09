Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

Görme engelliler için "rehber köpeklere" standart geliyor

- TSE Başkanı Korkmaz: - "Görme engelliler için 'Rehber Köpekler' standardı hazırlıyoruz" - "Sosyal sorumluluk projesi mahiyeti de taşıyan çalışmaya, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve paydaşların iştirak etmesi standardın etkinliği açısından büyük önem taşıyor"

Görme engelliler için

ANKARA (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, görme engelliler için "Rehber Köpekler" standardı hazırladıklarını belirterek "Sosyal sorumluluk projesi mahiyeti de taşıyan çalışmaya, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve paydaşların iştirak etmesi standardın etkinliği açısından büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Korkmaz, yazılı açıklamasında, Avrupa Standardizasyon Komitesinin (CEN) görme engelliler için yetiştirilen asistan (rehber) köpeklerle ilgili standart çalışmalarını yürütmek üzere oluşturduğu "Asistan Köpekler" teknik komitesinin çalışmalarının, Türkiye'de TSE koordinesinde, Asistan Köpekler Ayna Komitesi tarafından takip edildiğini kaydetti.

Türkiye'de görme engelli vatandaşlar için yetiştirilen asistan köpekler konusunda farkındalığın arttığına işaret eden Korkmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konuyla ilgili standart çalışmalarını sürdürmek üzere TSE koordinesinde kurulan Asistan Köpekler Ayna Komitesi toplantısında, 13 ülkeden 53 katılımcıyla CEN Rehber Köpekler Teknik Komitesindeki hazırlık çalışmaları değerlendirildi. Ayna Komitemizin çalışmasıyla görme engelliler için 'Rehber Köpekler' standardı hazırlıyoruz. Sosyal sorumluluk projesi mahiyeti de taşıyan bu standardın TSE'deki çalışmalarına sivil toplum örgütleri temsilcilerinin ve konuyla ilgili paydaşların iştirak etmesi standart çalışmalarımızın etkinliği açısından büyük önem taşıyor."


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Görme EngelliRehber KöpeklerSebahittin KorkmazTSE
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5