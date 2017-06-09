ANKARA (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, görme engelliler için "Rehber Köpekler" standardı hazırladıklarını belirterek "Sosyal sorumluluk projesi mahiyeti de taşıyan çalışmaya, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve paydaşların iştirak etmesi standardın etkinliği açısından büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Korkmaz, yazılı açıklamasında, Avrupa Standardizasyon Komitesinin (CEN) görme engelliler için yetiştirilen asistan (rehber) köpeklerle ilgili standart çalışmalarını yürütmek üzere oluşturduğu "Asistan Köpekler" teknik komitesinin çalışmalarının, Türkiye'de TSE koordinesinde, Asistan Köpekler Ayna Komitesi tarafından takip edildiğini kaydetti.

Türkiye'de görme engelli vatandaşlar için yetiştirilen asistan köpekler konusunda farkındalığın arttığına işaret eden Korkmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konuyla ilgili standart çalışmalarını sürdürmek üzere TSE koordinesinde kurulan Asistan Köpekler Ayna Komitesi toplantısında, 13 ülkeden 53 katılımcıyla CEN Rehber Köpekler Teknik Komitesindeki hazırlık çalışmaları değerlendirildi. Ayna Komitemizin çalışmasıyla görme engelliler için 'Rehber Köpekler' standardı hazırlıyoruz. Sosyal sorumluluk projesi mahiyeti de taşıyan bu standardın TSE'deki çalışmalarına sivil toplum örgütleri temsilcilerinin ve konuyla ilgili paydaşların iştirak etmesi standart çalışmalarımızın etkinliği açısından büyük önem taşıyor."



