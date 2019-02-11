Gösteri Sanatları Merkezi Oyunculuk Akademisi, 18 Şubat'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ve İBB Kültür Daire Başkanlığı Gösteri Sanatları Merkezi iş birliğiyle İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek Gösteri Sanatları Merkezi Oyunculuk Akademisi, 18 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, programa son başvuru tarihi 14 Şubat Perşembe olarak belirlendi.

İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek Gösteri Sanatları Merkezi Oyunculuk Akademisi programının, kamera önü ve kadim bir geleneğe sahip olan tiyatro sanatı üzerine inşa edildiği belirtildi.

Oyunculuk eğitimini sadece teknik bir aktarım ve dolaysız bir uygulama olarak görmeyen bu eğitim modeli, entelektüel altyapıya da hayati düzeyde önem veriyor.

18 Şubat günü başlayacak programda, alanında uzman eğitmenler tarafından sahne oyunculuğu eğitimi, kamera önü oyunculuğu eğitimi, ses-nefes-diksiyon, beden hareket-doğaçlama eğitimi ve oyunculuk eğitimi verilecek.

Müfredatın, kadim kültürün köklerinden kopmadan, içinde bulunulan çağın gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlandığı kaydedildi.

Gösteri Sanatları Merkezi Oyunculuk Akademisi, 17 ila 32 yaşları arasında temel oyunculuk konusuyla ilgili herkese açık olacak. Başarılı katılımcılara temel oyunculuk eğitimi uzmanlık sertifikası verilecek.



