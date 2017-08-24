Gözler Yellen ve Draghi'nin Jackson Hole'de yapacağı konuşmada

WASHINGTON (AA) - GÜLBİN YILDIRIM - Ekonomistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin "Jackson Hole”deki konuşmalarında ​yeni ipuçları vermelerini beklemiyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası Başkanı Yellen ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin "Jackson Hole”de yarın yapacağı konuşmalara odaklandı.

Kansas City Fed'in ev sahipliğinde 1978'den bu yana Wyoming eyalatinin Jackson Hole kasabasında düzenlenen ve "Merkez bankacılarının Davos"u olarak kabul edilen Ekonomi Politikaları Sempozyumu, bu yıl 24-26 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Her yaz sonunda dünyanın en önemli merkez bankacılarını ve finans oyuncularını bir araya getiren sempozyumun bu yılki teması "Dinamik Bir Küresel Ekonomi Geliştirmek" olarak belirlendi.

Dünya genelinde 40’tan fazla merkez bankasının temsilcilerinin yanı sıra maliye bakanları, akademisyenler ve önemli finans aktörlerinin katılacağı sempozyumda, dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu önemli sorunlar ve bunların nasıl çözüleceği tartışılacak.



Etkinliğin piyasalar açısından kilit noktası ise Fed Başkanı Janet Yellen ve ECB Başkanı Mario Draghi’nin yarın yapacakları konuşmalar olacak.





- Yellen ne söyleyecek?





Ekonomistlerin son 1,5 aydır sessizliğini koruyan Yellen’ın Fed’in para politikasına ilişkin yeni ipuçları vermesine yönelik beklentileri düşük. Bundan önceki iki Jackson Hole sempozyumunda akademik içerikli konuşmalar yapan Yellen’ın aynı tavrı sürdürebileceği öngörülüyor.



Brookings Enstitüsü Hutchins Mali ve Parasal Politikalar Merkezi Direktörü David Wessel, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Yellen’ın para politikası hakkında yeni bir şey söylemesini gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

"Fed zaten bilanço küçültme programına eylülde başlamayı planladığını çok açık bir şekilde ortaya koydu; aralıkta bir kez daha faiz artırma ihtimalini masada tutuyor. Yellen'in bunları tekrar etmek ya da farklı birşey önermek için bir nedeni olduğunu zannetmiyorum." görüşünü paylaşan Wessel, piyasaların yeni ipuçları içermeyen bir konuşmayı nispeten "güvercin" fiyatlayabileceğini dile getirdi.



Moody's Analytics'in Başekonomisti Mark Zandi de Fed Başkanı'nın Jackson Hole'de para politikasına ilişkin yeni bir şey söylemeyeceğini kaydetti. Bununla birlikte, Yellen’in “Dinamik bir Küresel Ekonomi Geliştirmek” teması çerçevesinde birçok farklı konuya değinebileceğine işaret eden Zandi, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Yellen’ın global ticaretin, göçmenliğin ve yatırımların serbest dolaşımının faydalarına odaklanma ihtimali yüksek. ABD, Avrupa ve bazı diğer bölgelerdeki milliyetçi ve popülist hareketler, dünya ekonomisini büyüten küreselleşmeyi tehdit ediyor. Yellen’ın konferansı küresel ticaret, göçmenlik ve yatırımlara yönelik bariyerleri yükseltmeye çalışan liderlere karşı çıkmak için bir fırsat olarak değerlendirebilir.”



Diğer taraftan, TD Securities'in ekonomistleri Jacqueline Douglas, Michael Hanson, Richard Kelly ve Gennadiy Goldberg yayınladıkları makalede, Yellen’ın istemeden “şahin” mesajlar verebileceğini öne sürdü.



Raporda, “Yellen’in finansal istikrarın, Fed’in tam istihdam ve fiyat dengesi hedeflerine ek olarak üçüncü bir sorumluluk olarak değerlendirilmesi görüşüne prim verme ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Piyasalar, bu tür açıklamalardan şahin mesajlar çıkarabilir” değerlendirmelerine yer verildi.





- Draghi parasal genişlemenin bitişine işaret eder mi?





Jackson Hole süresince Yellen’dan daha fazla dikkati çeken tek kişi ECB Başkanı Mario Draghi olabilir. Küresel yatırımcılar, Draghi’den ECB’nin varlık programınn ne zaman ve nasıl sonlandıracağına dair ipuçları bekliyor.



Brookings Enstitüsü’nün Hutchins Mali ve Parasal Politikalar Merkezi Direktörü Wessel, Draghi’nin söylebilecekleri konusundaki belirsizliğin sürdüğüne işaret ederken, “Draghi'nin Avrupa'daki parasal genişlemenin sona ermesine ilişkin sinyaller verebileceğine dair spekülasyonlar yapılıyor ancak bunun çok sık konuşulması avronun değerinin yükselmesine neden olabilir. Draghi'nin bundan kaçınacağını düşünüyorum“ dedi.



US Bank Yatırım Müdürü Bill Northey ise Draghi’den ipucu bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrayabileceğini vurgulayarak, “Draghi en fazla halihazırda bilinenlere bazı eklemeler yapabilir ancak konuşması politika açısından gerçekten yeni bilgiler içermeyecek” öngörüsünü paylaştı.

ECB’nin parasal genişleme konusunda bir sonraki politika toplantısına kadar yeni bir yaklaşım takınılmayacağını belirtmesi Draghi’nin konuşmasına yönelik beklentileri zayıflatıyor.

Dolayısıyla, küresel yatırımcılar Jackson Hole’de ne Yellen ne de Draghi’den yeni ipuçları alamayabilirler. Fed Başkanı Yellen yarın TSİ 19:00'da, ECB Başkanı Draghi ise 22:00'de konuşacak.

