Gözünü rekora dikti! Geçen yılın aralık ayında başladığı yükselişini üst üste 4'üncü aya taşıyan gram altın bu süreçte yatırımcısına yüzde 13.5 getiri sağladı. Seçimlerden sonra altının gözü yukarıda...



Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın bu yılın ilk 3 ayında yatırımcısına yüzde 6.6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4’üncü aya taşıdı. Bu yükselişte ons (31 gram) fiyatlarının uluslararası piyasada yükselmesi ve dolar/TL'deki hareket etkili. Gram altın, 22 Mart’ta son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 246.7 lirayı görmüştü. Mart ayını ise 232.6 liradan tamamladı. Bugün itibarıyla 238 liraya çıkmış durumda.



223 lira destek



Dolar kurunun 5.55 liranın üzerinde kalmaya devam etmesinin bir süre daha gram altınında yukarı yönde tepki vermeyi tetikleyebileceğini söyleyen uzmanlar, "Teknik olarak, 223 TL önemli bir destek. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde potansiyelini korumaya devam edebilir" dedi.



246'ya çıkabilir



Gram altının 236 TL’nin üzerine doğru tepki vermesine karşın çok güçlü kalamadığını belirten analistler ise ilerleyen günlerde bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda altının gram fiyatında 244 liranın hedeflenebileceğini dile getirdi. Analistlere göre; 235 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 241 ve 246 liraya doğru yükseliş gözlenebilir.



Türkiye'de her yıl 50 ton üretilebilir



Türkiye altın madeni konusunda da zengin bir ülke. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, 2000 yılına kadar Türkiye'de altın üretiminin olmadığına işaret ederek "Türkiye altında 33.5 ton üretimle 2013'te zirveyi gördü. Bu rakam 2018'de 27.1 ton seviyesine geldi. Hedefimiz, 2023'te 50 ton üretme kapasitesi olan bir ülke haline gelmek" dedi.



Potansiyel çok yüksek



Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu ise Türkiye'de altın ve doğaltaş üretimine vurgu yaparak "Tetis kuşağı üzerinde bulunduğumuz için yüksek bir altın potansiyeline sahibiz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin altın ihtiyacını üretim yoluyla karşılayabileceğini söyleyen Niziplioğlu, "Bu konu biz yatırımcılar için UMREK ile başladı. Daha önce üniversitelerden onaylarıyla aldığımız örnekleri kimse kabul etmiyordu. Hem sermaye piyasaları olarak da altın konusunda halka arzlar gelebilir. Gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi maden yatırım ortaklığı da olabilir" diye konuştu.



10 milyarlarca dolar



Türkiye'nin doğaltaş ve mermer zenginliğinin de en az altın kadar değerli olduğuna dikkat çeken Niziplioğlu, "176 çeşit mermerimiz olmasına rağmen biz bu konuda mermeri gelir olarak da maden olarak da kabul etmiyoruz. Halbuki dünya mermer rezervinin yüzde 50'si Türkiye'de olmasına rağmen halen bunu değer olarak algılamıyoruz. Mermere neden üvey evlat muamelesi yapıyoruz anlamış değilim. Mermeri işleyip son kullanıcıya ulaştıran bir konuma gelirsek elde ettiğimiz gelir 10 milyarlarca dolara ulaşabilir" ifadelerini kullandı.