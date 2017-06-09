GRAFİKLİ - ABD Katar'ın LNG tahtına aday

ANKARA (AA) - MURAT TEMİZER - ABD'nin, planlanan ve inşaat halindeki projeleriyle 2024 yılına kadar sıvılaştırılmış doğalgazda (LNG) 300 milyon tonluk ihracat kapasitesine ulaşarak, diplomatik "restleşme" içinde bulunduğu sektör lideri Katar'ın tahtını sarsması bekleniyor.

AA muhabirinin, Uluslararası Doğalgaz Birliği ve Uluslararası LNG İthalatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, Katar geçen yıl yaklaşık 77 milyon ton LNG ihracatı gerçekleştirerek küresel piyasada birinci oldu.

Asya bölgesine yapılan satışlar Katar'ın toplam LNG ihracatının yüzde 60'ından fazlasını oluştururken, Katar'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler Japonya, Güney Kore, Hindistan, Birleşik Krallık ve Çin olarak kayıtlara geçti.

Katar, Japonya'ya yıllık 14,5, Güney Kore'ye 12,3, Hindistan'a 8,8, Birleşik Krallık'a 9,3 ve Çin'e yaklaşık 5 milyon ton LNG ihraç ediyor.

- ABD en güçlü aday



Yakın gelecekte Katar'ın tahtı için en güçlü aday olarak gözüken ABD'nin ise yıllık LNG ihracatı 330 bin ton düzeyinde bulunuyor ve ihracatın tamamı Tayvan ile Japonya'ya gerçekleştiriliyor. ABD bir kısmı 2018'de bir kısmı da 2024'te tamamlanacak yatırımlarla Asya'da orta vadede daha aktif rol almayı hedefliyor.

ABD, LNG ihracatı için şu anda aktif bir terminale sahip. Ülkenin inşaat halindeki terminal sayısı 6 ve 30 adet de planlanan LNG terminali projesi masada bulunuyor.

ABD'nin inşaat halindeki 6 projesinin toplam kapasitesi 57,55 milyon ton olarak hesaplanıyor.

Söz konusu inşaatlar ve planlanan 30 terminal aktif hale geldiğinde, ABD'nin toplam LNG ihracat kapasitesinin 300 milyon tonu geçeceği öngörülüyor.

Latin Amerika'nın yanı sıra özellikle Çin pazarını hedefleyen ABD'nin, planlanan ve inşaat halindeki projeleriyle dünya LNG lideri Katar'ın tahtını sarsması bekleniyor.

Halen dünyada en çok LNG satışı yapan ikinci ülke olan Avustralya'nın ise 4 terminali bulunuyor. Toplam 32,8 milyon ton LNG ihraç kapasitesine sahip ülkenin inşaatı devam eden 5, planlanan 8 terminal projesi var. Yapılacak yatırımların toplam kapasitesi 63,8 milyon ton olacak ve mevcut kapasiteyle birleşince Avustralya'yı orta vadede Katar'ın üzerine taşıyacak.

- Rusya da LNG'ye yöneliyor

Dünyada doğalgazın lideri olan ve boru hatlarıyla en çok satışı yapan Rusya da enerji piyasalarındaki hakim trende uyum sağlayıp LNG'ye yönelmeye çalışıyor.

Rusya'nın aktif LNG terminali Sakhalin II'nin mevcut kapasitesi 9,6 milyon ton düzeyinde buluyor. Bu terminal aracılığıyla en çok satışı Japonya'ya yapan Rusya'nın inşa halinde bir ve planladığı 3 terminal ise yatırım programında yer alıyor.

Çin tarafından da desteklenen Yamal LNG terminalinin inşası devam ederken, diğer 3 projenin Yamal'ın kapasitesiyle birleşmesiyle orta vadede Rusya'nın toplam kapasitesi 46,5 milyon tona ulaşacak.

- İran istekli ancak yeniden hedefte

Uluslararası yaptırımlar nedeniyle daha önce planladığı LNG terminal projelerini hayata geçiremeyen İran da LNG piyasasında söz sahibi olmak istiyor.

Mevcut durumda faal bir terminali olmayan İran'ın daha önce planladığı toplam 4 proje bulunuyor. Bunlardan Iran LNG Terminali'nin inşasına başlanmış, ancak yaptırımlar nedeniyle inşaat yarıda kalmıştı.

İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zangeneh, nisan ayı sonunda Fransız devi Total'i LNG yatırımları için ülkesine davet etmişti.

Bu arada, Katar da bu süreçte ayakta kalmak için İran ile doğalgaz alanında iş birliği imkanları kovalıyor ancak ABD'nin İran'ı tekrar hedefe oturtmasının, bu iş birliği arayışının önünde ciddi bir engel oluşturması bekleniyor.





ÜlkeMevcut terminaller ve kapasite Planlanan terminaller İnşaat halindeki terminaller Yatırımların kapasitesi Hesaplanan toplam kapasite Katar 7 - 77 milyon ton - - 77 milyon ton 77 milyon ton ABD 2 - 10.5 milyon ton 30 6 302,3 milyon ton 312,8 milyon ton Rusya 1 - 9.6 milyon ton 3 1 46,5 milyon ton 56,1 milyon ton Avustralya 4 - 32.8 milyon ton 8 5 63,8 milyon ton 96,6 milyon ton





Katar'ın LNG terminalleri Terminal Kapasitesi Qatargas 1 9,5 milyon ton Qatargas 2 15,6 milyon ton Qatargas 3 7,8 milyon ton Qatargas 4 7,8 milyon ton Rasgas 1 6,6 milyon ton Rasgas 2 14,1 milyon ton Rasgas 3 15,6 milyon ton Toplam Kapasite 77 milyon ton









ABD'nin inşa halindeki LNG terminalleri Terminal Kapasitesi Sabine Pass 13,5 milyon ton Freeport 15,3 milyon ton Cameron 12 milyon ton Covepoint 5,25 milyon ton Elba Island 2,5 milyon ton Corpus Christi 9 milyon ton Toplam Kapasite 57,55 milyon ton





Rusya'nın inşa halindeki ve planlanan LNG terminalleri Terminal Kapasitesi Yamal LNG 16,5 milyon ton Vladivostok LNG 15 milyon ton Baltic LNG 10 milyon ton Sakhalin 5 milyon ton Toplam Kapasite 46,5 milyon ton



