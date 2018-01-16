GRAFİKLİ - ABD'de doğalgaz tüketiminde rekor kırıldı

NEW YORK (AA) - ÖVÜNÇ KUTLU - Son yılların en soğuk kışıyla mücadele edilen ABD'de, haftalık bazda doğalgaz tüketiminde rekor kırıldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ABD'de kar fırtınası ve soğuk hava dünyanın en büyük doğalgaz tüketicisi ülkede rekor gaz kullanımına yol açtı.

ABD'de 30 Aralık 2017-5 Ocak 2018 dönemini kapsayan haftada, 25,8 milyar metreküp doğalgaz tüketimiyle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Ülkede soğuk hava ve kar fırtınasının etkisiyle birçok doğalgaz kuyu ve tesisinde güvenlik nedeniyle üretime ara verildi. Bu arz sıkıntısını aşılması için doğalgaz depolama tesislerinden rekor miktarda gaz çekildi.

Bu dönemde doğalgaz depolarından çekilen gaz miktarı, 10,17 milyar metreküp ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

- Türkiye'nin 4 aylık doğalgaz tüketimini geçti

ABD'nin söz konusu haftada tükettiği doğalgaz miktarı Türkiye'nin 4 aylık tüketimini geride bıraktı. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliğinin verilerine göre, Kasım 2016 - Şubat 2017 arasındaki 4 aylık dönemde Türkiye'nin doğalgaz tüketimi 25,2 milyar metreküp olmuştu.

Öte yandan BP'nin Dünya Enerji İstatistik Görünümü raporuna göre, ABD, 2016'da 778,6 milyar metreküp doğalgaz tüketimiyle dünyada ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de ise 2016'da doğalgaz tüketimi 45,97 milyar metreküp olarak kaydedildi. Böylece ABD'nin 2016'daki toplam doğalgaz tüketimi Türkiye'nin yaklaşık 17 katına ulaştı.

- ABD'de rekor soğuklar

Ülkenin kuzey eyaletlerindeki yoğun fırtına ve soğuk hava nedeniyle 60 binden fazla konut ve işyeri elektriksiz kalmış, 20'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi verilerine göre, ülkenin kuzeyindeki Minnesota eyaletinde 1 Ocak'ta hava sıcaklığı - 33 dereceye kadar inerek 1936'dan beri eyalette en düşük sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin kuzeyindeki Güney Dakota eyaletinde de 1 Ocak'ta hava sıcaklığı -41 dereceye kadar indi ve bu bölgede 1916'dan beri görülen en düşük sıcaklık olarak kayıtlara girdi.

ABD'nin kuzeybatısındaki Montana eyaletinde ise 31 Aralık'ta termometreler - 45 dereceyi gösterdi. Bu, eyalette 1983'ten beri en düşük sıcaklık olarak tespit edildi.