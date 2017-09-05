GRAFİKLİ - Ağustos ayının zam şampiyonu yumurta

ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 16,85 ile yumurtada görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yumurtadaki fiyat artışını yüzde 12,84 ile kayısı izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler sırasıyla yüzde 12,16 ile yeşil soğan, yüzde 11,81 ile spor müsabakalarına giriş ücreti, yüzde 10,51 ile özel üniversite ücreti, yüzde 8,83 ile LPG dolum ücreti, yüzde 7,55 ile limon, yüzde 6,48 ile yemek odası takımı ve yüzde 6,06 ile tüp gaz oldu.

- En çok sivri biber ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,81 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 19,72 ile armut, yüzde 12,42 ile erik, yüzde 12,06 ile domates, yüzde 10,31 ile elma, yüzde 9,96 ile üzüm, yüzde 9,2 ile patlıcan, yüzde 6,45 ile kadın tişörtü ve yüzde 6,12 ile karpuz izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı Yumurta16,85Kayısı12,84Yeşil soğan12,16Spor müsabakalarına giriş ücreti11,81Özel üniversite ücreti10,51LPG dolum ücreti8,83Limon7,55Yemek odası takımı6,48Tüp gaz6,06Süt5,87Tereyağı5,03Yatak odası takımı4,97Kaşar peyniri4,48Beyaz peynir3,87Antep fıstığı3,67Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar3,23Yatak3,16Yurt ücretleri2,95Bulaşık makinesi2,73Mazot2,66





Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:





En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı Sivri biber-19,81Armut-19,72Erik-12,42Domates-12,06Elma-10,31Üzüm-9,96Patlıcan-9,2Kadın tişörtü-6,45Karpuz-6,12Kadın ceketi-6,1Tavuk eti-5,91Patates-5,79Erkek tişörtü-5,78Kadın pantolonu-5,19Kadın elbisesi-5,15Erkek ayakkabısı-5,06Kadın ayakkabısı-4,27Erkek ceketi-3,87Etek-3,76Kuru soğan-3,3



