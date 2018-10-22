BURSA (AA) - MİRAÇ KAYA - İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'da beğeniyle tüketilen "Bursa siyahı", bu yıl 42 ülkeye ihraç edildi.

AA muhabirinin Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden (UYMSİB) aldığı bilgiye göre, Türkiye'de sadece Bursa'da yetişen, raf ömrü ve iri görünümüyle "dünyanın en kaliteli siyah inciri" kabul edilen "Bursa siyahı"nda ihracat, miktar olarak yaklaşık yüzde 5,31 artışla 16 bin 152 tondan 17 bin 10 tona çıktı. İncirin ihraçından yaklaşık 38 milyon dolarlık gelir elde edildi.

Rekor yılı olan 2014'teki 18 bin tonluk dış satımın ardından en yüksek ikinci ihracat rakamının yakalandığı "Bursa siyahı" bu yıl 42 ülkeye gönderildi. Bu ürüne en fazla talep gösteren Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa ve Rusya'ya ihracat ülke başına bin tonun üzerinde gerçekleşti.

Almanya'ya dış satım, geçen yıla göre yüzde 16,36 artışla 5,5 bin tondan 6,4 bin tona çıktı. Siyah incirde Hollanda'ya ihracat bin 650 ton, İngiltere'ye bin 468 ton, Rusya'ya bin 464 ton ve Fransa'ya bin da 278 ton oldu.

- "Asıl hedefimiz Uzak Doğu pazarları"

UYMSİB Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, "Bursa siyahı"nın tartışmasız dünyanın en kaliteli siyah inciri olduğunu belirterek, sadece Bursa'da bu lezzetine ulaşan ürünün dünyada rakipsiz olarak ilgi gördüğünü söyledi.

Ürünün bu sene erken olgunlaştığını ve geçen yıllara nazaran ihracatına erken başlandığını dile getiren Yazgan, erken olgunlaşmanın yarattığı soruna rağmen yüksek ihracat rakamının yakalandığını kaydetti.

Bu yılın üretici ve ihracatçı için olumlu sonuçlandığını ifade eden Yazgan, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde 17 bin tonun üzerinde ihracatımız gerçekleşti. Üretimin yüzde 70'inden fazlasını ihraç ediyoruz. Önümüzdeki yıllar için özellikle Uzak Doğu pazarlarını çok önemsiyoruz. Avrupa pazarı bu ürünü yakından biliyor. Orta Avrupa ağırlıklı olarak bu ürünü tüketiyor. Şimdi kuzeye, İskandinav ülkelerine yavaş yavaş girmeye başladı. Rusya da siyah inciri yavaş yavaş tanımaya başladı. Asıl hedefimiz Uzak Doğu pazarları. Herhangi bir karantina olmadan ürün satabildiğimiz sadece Hong Kong var. Orada beğeniyle tüketiliyor. Orada açılan fuarlarda tanıtım için götürdüğümüz incirlere çok aşırı talep ve ilgi oldu. Çin'e de girmeyi istiyoruz ama karantinayla ilgili yükümlülükler var. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz."

- Üretim alanının genişletilmesi çalışmaları sürüyor

"Bursa siyahı"nın üretim alanının genişletilmesi için de çalışmalar yapıldığını belirten Yazgan, "Ege Bölgesi'nde yeni yeni bahçeler kurulmaya başladı, Çukurova bölgesinde de küçük ölçekli oluşumlar var. Tabii bunlar erken olgunlaşmasının yanında miktar olarak da düşük olması nedeniyle pazarda büyük yer tutmuyor ama yetiştirilebilecek farklı alanlarda denemeler sürüyor. Çalışmalar yapılsa da Bursa'nın iklimi ve coğrafyası çok farklı. Buradaki kalite ve lezzeti yakalamak mümkün değil." dedi.