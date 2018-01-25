GRAFİKLİ - Çekici ihracatında rekor

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin geçen yıl çekici ihracatı, 2016'ya göre yüzde 38 artışla 439 milyon 278 bin dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, otomotiv sektörünün 2008 yılındaki 24,7 milyar dolarlık ihracat rekoru, 2017'de kırıldı.

Sektörün 2017 yılı dış satımı, 28,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.

Otomotiv sektörünün alt gruplarından olan çekici ihracatı da 2016'daki artış ivmesini sürdürdü. 391 milyon dolar ile daha önce tarihinin en yüksek rakamının yakalandığı 2008'den sonra gerileyen çekici ihracatı, 2015'te 53 milyon 636 bin dolara indi.

2016 yılında yüzde 493 artışla 318 milyon 263 bin dolara çıkan çekici dış satımı, geçen yıl da yüzde 38 yükselişle 439 milyon 278 bin dolara yükseldi.

Bu rakamla Türkiye çekici ihracatında, tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşılarak ihracat rekoru kırıldı.

Türkiye'nin en fazla çekici gönderdiği ülkelerin başında Almanya gelirken, bu ülkeyi Fransa, İspanya, İtalya ve Polonya izledi.

- Fransa'ya çekici ihracatı yüzde 73 arttı

Almanya'ya 2016'da 85 milyon 998 bin dolar olarak gerçekleşen ihracat, 2017'de yüzde 43 artışla 123 milyon 473 bin dolara yükseldi.

Fransa'ya yapılan dış satım ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 73 yükselişle 121 milyon 545 bin dolara çıktı.

Almanya ve Fransa'ya yapılan dış satım, toplam çekici ihracatının yüzde 55'ini oluşturdu. Türkiye'den giden her iki çekiciden birini bu iki ülke aldı.

Geçen yıl İspanya'ya çekici ihracatı yüzde 6, İtalya'ya yüzde 60 arttı. İspanya geçen yıl Türkiye'den aldığı çekicilere 65 milyon 469 bin, İtalya ise 45 milyon 323 bin dolar ödedi. Polonya'ya yapılan ihracat ise önceki yıla göre değişmeyerek 37 milyon 390 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Suriye, Fas ve Irak'a yapılan ihracatta ciddi artış

Çekici gönderilen ülkelerden Suriye, Fas ve Irak'a yapılan ihracat bir önceki yıla göre ciddi artış gösterdi. Suriye'ye 2016 yılında 1 milyon 780 bin dolar dış satım gerçekleştirilirken bu rakam geçen yıl 9 milyon 149 bin dolara çıktı.

Türkiye'den geçen yıl Fas'a gönderilen çekicilerden yüzde 266 artışla 5 milyon 572 bin dolar gelir elde edilirken Irak'a ise yüzde 768 yükselişle 4 milyon 199 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.







