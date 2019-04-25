Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin Trabzon Bursa
Sessiz sedasız satıldı
Sessiz sedasız satıldı
Garanti Bankası'nın ismi değişiyor
İsmi değişiyor!
Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı
Akrep II görücüye çıktı!
Tekno Macera platformu
Tekno Macera platformu
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı

GRAFİKLİ - Çekici ihracatında yeni rekor sinyali

- Geçen yıl 914 milyon dolarla ihracat rekoru kıran Türk çekici sektörü, 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,41'lik artış yakaladı - Bu yılın 3 aylık döneminde 256 milyon 667 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren sektör, en fazla ihracatı Almanya, Polonya, Fransa, İtalya ve İspanya'ya yaptı - Çekici ihracatının yaklaşık üçte biri Almanya'ya gerçekleştirildi

GRAFİKLİ - Çekici ihracatında yeni rekor sinyali
banner17

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Geçen yıl 914 milyon dolarla ihracat rekoru kıran Türk çekici sektörü, dış satımdaki yükselişini 2019'un ilk çeyreğinde de sürdürdü.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından olan çekici ihracatı geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 108 arttı.

Geçen yıl çekici ihracatı rekor düzeye ulaşarak 914 milyon dolar oldu. Sektör 2019 yılının ilk çeyreğinde de yeni rekorun sinyalini verdi.

Çekici ihracatında bu yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 36,41'lik artış sağlandı. Geçen yılın ilk üç ayında 188 milyon 158 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın 3 ayında 256 milyon 667 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

- En fazla ihracat Almanya'ya

Ocak-mart döneminde 41 ülkeye çekici gönderilirken en fazla dış satım 89,5 milyon dolarla dünya otomotiv sektöründe söz sahibi olan Almanya'ya yapıldı. Dış satımın üçte birinin gerçekleştirildiği Almanya'ya ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,70'lik artış gösterdi.

Çekici ihracatında ikinci sırada yer alan Polonya'ya yapılan dış satımda ise geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 79,19'luk artış yaşandı. Polonya'nın ihracatı 31,2 milyon dolardan 56 milyon dolara yükseldi.

İhracatta üçüncü sırada bulunan Fransa'ya bu yılın ilk çeyreğinde 39 milyon 258 bin dolar, dördüncü sıradaki İtalya'ya 24 milyon dolar ve beşinci sıradaki İspanya'ya 14,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

- 18 farklı ülkeye ihracat

Geçen yılın ilk çeyreğinde hiç ihracat yapılmayan 18 ülkeye (Avusturya, Gana, Umman, Rusya, Suudi Arabistan, Bosna Hersek, İsrail, Libya, Yunanistan, Fildişi Sahili, Kosova, Kenya, Özbekistan, Gürcistan, Lübnan, Mısır, Uganda ve Nijerya) 2019'un ilk üç ayında dış satım gerçekleştirildi.

Söz konusu 18 ülkenin arasında en fazla ihracat 4 milyon dolarla Avusturya'ya yapıldı. Diğer 17 ülkeye ise toplamda yaklaşık 3 milyon dolarlık çekici satıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bursaçekici IhracatEkonomiIhracat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5