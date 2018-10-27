GRAFİKLİ - DAİB'den 1 milyar 280 milyon dolarlık ihracat

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi 17 ildeki firmalarca bu yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 280 milyon 290 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin DAİB verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 9 ayında birliğin faaliyet bölgesinde bulunan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ihracat yapıldı.

DAİB üyelerinin sadece eylül ihracatı 142 milyon 309 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın 9 ayında tarım ürünlerinden 188 milyon 99 bin dolar, madencilik sektöründen 55 milyon dolarlık ihracat yapan DAİB üyeleri, bu yılın aynı döneminde tarımda yüzde 8,7'lik artışla 204 milyon 593 bin dolarlık, madencilik sektöründe yüzde 10'luk artışla 61 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

- İhracatın büyük kısmı sanayi ürünlerinden

Söz konusu dönemde birlik üyelerinin ihracatının 1 milyar 14 milyon 450 bin dolarlık kısmını ise sanayi ürünleri oluşturdu.

Bu kapsamda sanayi sektöründe ihracatta ilk sırada 160 milyon dolarlık kimyevi madde, 159 milyon dolarlık makine, 141 milyon dolarla da hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ilk sıralarda yer aldı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı da bu dönemde yüzde 13 artarak 106 milyon 670 bin dolara çıktı. Tarım ürünlerinden hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı 29 milyon 505 bin dolar, yaş meyve ve sebze ihracatı 30 milyon 543 bin dolar, meyve sebze mamulleri ihracatı ise 14 milyon 960 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

- En fazla ihracat Şırnak'tan

İller bazında en çok ihracat 213 milyon 199 bin dolarla Şırnak'tan oldu.

Bu ili, 25 milyon 475 bin dolarla Hakkari, 12 milyon dolarla Erzurum, 7 milyon dolarla Erzincan, 4,6 milyon dolarlık ihracatıyla Bitlis izledi.



Birliğe bağlı 17 il içinde bu dönemde Bitlis, yüzde 60'lık artışla en çok ihracat artışı gösteren il oldu.

- En fazla ihracat Irak'a

Birliğin aynı dönemdeki ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ilk sırada Irak'ın olduğu görüldü.

Söz konusu 9 ayda Irak'a 312 milyon dolarlık ürün satıldı, bu ülkeyi 92 milyon dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 77 milyon dolarla İran, 61 milyon dolarla Almanya takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 ilden 171 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Birlikten ocak-eylül döneminde 1 milyar 280 milyon 290 bin dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yıla göre yüzde 7,6'lık artışımız var ama bu artış bizim için yeterli değil." dedi.

Ülkedeki ekonomik sıkıntılardan en çabuk şekilde çıkmanın ihracatı artırmayla mümkün olduğuna işaret eden Tanrıver, "Bu doğrultuda birliğimiz olarak bütün üyelerimizle önlemlerimizi aldık. İhracatlarımızı artırmak umuduyla çıktığımız heyet gezilerimizle bunların meyvesini yavaş yavaş almaya başladık." diye konuştu.

Tanrıver, 2023 hedefleri kapsamında birlik olarak 10 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını belirterek, bu yönde hızlı şekilde ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Bölgede üretime dair ciddi yatırımlar olduğunu anlatan Tanrıver, "Üretime dair yatırımlar olduğu sürece Türkiye'nin en cazip illeri arasındayız. Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ülkeye sınır olan birliğiz. Bunların avantajını inşallah yakalayacağız. 2019 ve 2020 yıllarında ihracatımızın çok hızlı şekilde yükseleceğini göreceğiz. Birlik olarak ihracattaki yüzde 7,6'lık artışımız sevindirici, ancak Türkiye ortalaması yüzde 13 oranındayken bize yakışan bu oranı yakalamak." değerlendirmesinde bulundu.